Jacinto Garzón y María Pérez celebran su medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros marcha, RFEA

Bicampeona del mundo otra vez

El reencuentro de María Pérez con Jacinto Garzón: «Lo volvimos a hacer»

«Fue una barbaridad; nadie en la historia podría haberlo hecho», se rinde el entrenador a su pupila

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:04

María Pérez y Jacinto Garzón volvieron a protagonizar otro de esos reencuentros tan especiales que suelen ofrecer después de las competiciones de la marchadora, bicampeona ... del mundo otra vez en Tokio. «Lo volvimos a hacer, ¿eh?», abrazó la pupila a su entrenador. «Eres muy grande. ¡Qué carrera hiciste!», se rindió el técnico, que la dirige desde niña en Guadix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

