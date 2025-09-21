El reencuentro de María Pérez con Jacinto Garzón: «Lo volvimos a hacer»

María Pérez y Jacinto Garzón volvieron a protagonizar otro de esos reencuentros tan especiales que suelen ofrecer después de las competiciones de la marchadora, bicampeona ... del mundo otra vez en Tokio. «Lo volvimos a hacer, ¿eh?», abrazó la pupila a su entrenador. «Eres muy grande. ¡Qué carrera hiciste!», se rindió el técnico, que la dirige desde niña en Guadix.

«Sufrí, eh, pero hice 4:15 de media, jefe. No pensaba que fuera para hora y 25», confesó María Pérez a Jacinto Garzón, acerca de los ritmos por kilómetro y la marca definitiva. «Ibas a 4:05 de últimas, te has metido un 5.000 de 20 y poco, el récord de España... Los cambios que pegaste, con esa madurez para como tenías las piernas... loca, ¡es una carrera de hora y 25! Lo que hiciste fue una barbaridad», insistió el entrenador.

«Estaban todas esperándote», apuntó Jacinto Garzón. «No me gustaba que todas fueran detrás, por eso me daba confianza que Antonella se pusiera conmigo... muscularmente no andaba, me dolía el pubis», lamentó María Pérez. «Es brutal, me quito el sombrero. No hay nadie en la historia que pueda hacer lo que tú», seguía maravillado el entrenador. «A disfrutarlo ahora, ¡vacaciones!», celebró la marchadora.