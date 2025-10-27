Nominan a María Pérez como mejor atleta femenina mundial del año

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 14:04 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

La Federación Mundial de atletismo ('World Athletics') nominó a María Pérez para sus premios anuales como mejor atleta femenina en 2025. La marchadora, bicampeona del mundo en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha en Tokio (Japón), compite con Peres Jepchirchir, Tigs Assefa, Sifan Hassan y Agnes Ngetich. La elección de la ganadora está abierta a votación hasta la medianoche del domingo.

Jepchirchir, keniana, es la nueva campeona del mundo de maratón seguida precisamente por la etíope Assefa en una prueba a la que renunció Hassan, neerlandesa, que ya ganó el galardón de la Federación Mundial el año pasado tras proclamarse campeoan olímpica. Ngetich, keniana, logró en abril el récord del mundo femenino en 10 kilómetros con una marca de 29 minutos y 27 segundos.

Los nominados entre los hombres son los marchadores Evan Dunfee -canadiense campeón del mundo de 35 kilómetros- y Caio Bonfim -brasileño campeón de 20 kilómetros y plata en los 35 tras Dunfee-; el maratoniano keniano Sabastian Sawe, campeón de las de Londres y Berlín este mismo año; el tanzano Alphonce Simbu, campeón mundial de maratón; y el etíope Yomif Kejelcha, plata en los 10.000 metros lisos de Tokio.

Ignorada por la europea

María Pérez también fue nominada para sus propios premios anuales por la Federación Europea, pero finalmente la ignoró al proclamar ganadora a la neerlandesa Femke Bol, campeona de 400 metros vallas en el Mundial.