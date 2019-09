María Pérez: «Tengo muchas ganas de competir»

Lyles encabeza la nueva generación

Hace ya tiempo que el atletismo aprendió a vivir sin Usain Bolt. El adiós del jamaicano en Londres 2017 no fue idílico –bronce en el 100 y lesión en el 4x100– y tampoco reversible, por mucho que surjan rumores de su regreso. En dos años desde su retirada de las pistas se le ha buscado heredero continuamente, aunque Noah Lyles, el elegido para ocupar el trono de la velocidad y también para ser el icono de este deporte, se empeña en desmarcarse de la leyenda.

El estadounidense quiere escribir su propia historia reescribiendo las reglas: celebra las victorias a golpe de 'moonwalk', luce calcetines animados sin repetir modelo, tiene un single con un grupo 'indie' y planea grabar un disco de rap para Tokio 2020. Y corre sin levantar el pie del acelerador. Con 22 años ya es el cuarto de la historia en 200 metros.

Lyles no es la única estrella incipiente en Doha, como Bolt no es la única leyenda que ya no estará en el Mundial que arranca este viernes y que amenaza varios récords. Los 400 vallas resultaban indescifrables desde la retirada de Edwin Moses y la salvajada (46.78) de Kevin Young en Barcelona 1992, pero hay tres jóvenes que amenazan ya la plusmarca del nortamericano. Son Abderrahman Samba (46.98 en 2018), Rai Benjamin (46.98 en 2019) y Karsten Warholm (46.92 en 2019), tres portentos que todavía no se han enfrentado en una carrera. // M. OLMEDA