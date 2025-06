María Pérez vuelve a exhibirse seis días después de su accidente

María Pérez volvió a exhibirse como la mejor marchadora del mundo seis días después de sufrir un accidente de tráfico en Granada. La marchadora granadina ... ganó el prestigioso XXXVIII Gran Premio internacional Cantones de Coruña y trofeo 'Sergio Vázquez' por primera vez gracias a una marca de una hora, 27 minutos y 22 segundos en su prueba de 20 kilómetros como una de las pocas asignaturas pendientes que le quedaban, tras un séptimo puesto hace un año y una medalla de bronce en 2022. Definitivamente, no hay quien la pare.

Aun con la duda de si podría completar la carrera, María Pérez tomó la salida como primer desafío y a partir de ahí se dispuso a defender el dorsal número '1' que la organización le entregó como líder mundial en lo que va de año ya sin bandas de calor sobre el cuello lastimado por el latigazo cervical ni tan siquiera. La granadina marchó en cabeza desde el principio dentro de un grupo de aspirantes al título que también integraba la mexicana Alegna González, que la persiguió hasta el final a diez segundos pese a que la de Orce terminó marcando ritmos próximos a los cuatro minutos incluso el kilómetro. Las siguieron las chinas Li Peng y Quanming Wu.

«Es la prueba internacional más importante que me quedaba y ganar aquí era especial; se me puso el vello de punta en las dos últimas vueltas aunque ya no aguantara más», compartió María Pérez tras celebrar su victoria, entrevistada por su excompañero Álvaro Martín, al que confesó echar «mucho de menos». «Al final se me saltaban las lágrimas y todo porque nunca había tenido un accidente de tráfico pese a todos los kilómetros que llevo a la espalda, pero mi equipo trabajó 24 horas al día para que me recuperara y poder demostrar aquí el estado de forma que llevo en las tres últimas semanas desde la Copa de Europa», agradeció.

«Ahora me toca descansar porque no sé cómo responderá el cuello», confesó la campeona olímpica, que tras ganar en los 35 kilómetros del Europeo por selecciones de Podebrady (República Checa) para el subcampeonato español en mayo pone ya la mira en el Mundial de Tokio en septiembre. «No sé lo que vendrá por delante, pero me quedan cuatro años de atletismo y disfruto de cada momento, carrera a carrera, para que el público y los niños sobre todo disfruten conmigo y de cómo fui cumpliendo los sueños que siempre tuve», se despidió.

José Manuel Pérez

Pupilo de Jacinto Garzón al igual que María Pérez, el también granadino José Manuel Pérez acabó vigesimocuarto clasificado en los 20 kilómetros masculinos con una marca de 1:20:26. Se quedó a dos minutos y once segundos del japonés Toshikazu Yamanishi como principal candidato.