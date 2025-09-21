Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez enseña sus dos medallas de oro a los medios de comunicación. Antonio López Díaz

Bicampeona del mundo otra vez

María Pérez: «Me da vértigo pensar en lo que he conseguido»

«Me pone de los nervios verme con Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah, pero ya tocaba que hubiera una mujer y bendita mi suerte por ser la primera», se congratula la marchadora a su vuelta a España

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Madrid. Enviado especial

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:40

María Pérez aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid con sus dos medallas de oro al cuello como bicampeona del mundo de 20 ... y 35 kilómetros marcha otra vez, al revalidar en Tokio sus títulos de Budapest en 2023. «Durante el vuelo iba pensando que ya estaba aquí y competí hace poco más de 24 horas, con las siete de diferencia encima. Intenté no descansar mucho para adaptarme al horario español, y fue un viaje largo, pero estoy feliz por estar aquí, en España, aunque sea por unas poquitas horas porque me voy de vacaciones. Me las merezco para resetear la mente, y ahí disfrutaré de lo que he logrado», asentó nada más bajarse del avión pasadas ya las siete de la tarde, y con una larga espera para salir con las maletas, recibida por sorpresa por su madre Paqui y sus amigas Pili y María Corbera, piragüista olímpica esta última.

