María Pérez: «Me da vértigo pensar en lo que he conseguido»

María Pérez aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid con sus dos medallas de oro al cuello como bicampeona del mundo de 20 ... y 35 kilómetros marcha otra vez, al revalidar en Tokio sus títulos de Budapest en 2023. «Durante el vuelo iba pensando que ya estaba aquí y competí hace poco más de 24 horas, con las siete de diferencia encima. Intenté no descansar mucho para adaptarme al horario español, y fue un viaje largo, pero estoy feliz por estar aquí, en España, aunque sea por unas poquitas horas porque me voy de vacaciones. Me las merezco para resetear la mente, y ahí disfrutaré de lo que he logrado», asentó nada más bajarse del avión pasadas ya las siete de la tarde, y con una larga espera para salir con las maletas, recibida por sorpresa por su madre Paqui y sus amigas Pili y María Corbera, piragüista olímpica esta última.

«Me da un poco de vértigo pensar en lo que he conseguido», reconoció María Pérez, que sigue a Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah como atletas capaces de revalidar una doble corona. «Me pone de los nervios verme con esos nombres, pero ya tocaba que hubiera una mujer y bendita mi suerte por ser la primera», se congratuló la marchadora, que aseguró haberse puesto las medallas apenas para la atención a los medios de comunicación que la esperaban. «Pesan pero me saben a gloria porque hay mucho trabajo detrás; acabé bastante tocada de la prueba de 35 kilómetros por el calor y la humedad aunque no se me notara. No esperaba repetir lo de hace dos años», confesó.

«Creo que lo más importante es ser feliz conmigo misma, disfrutando de cada competición e incluso de los nervios previos todavía. Tengo ganas de más, aunque es cierto que llevo ya varios años muy a tope, con el reto de doblar 35 y 20 en este por última vez. Salió mejor de lo que yo misma esperaba», compartió María Pérez. «Mi objetivo principal ahora pasa por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pero el año que viene tendré ya el Europeo de Birmingham en el que me estrenaré en la media maratón y espero estar ahí», indicó sobre sus próximos desafíos.

María Pérez, siempre generosa, quiso compartir sus éxitos con todos sus seres queridos sin destacar a nadie en particular en esta ocasión. «Soy la persona que soy gracias a todas las que me rodean y me aportan cosas buenas, y de todas aprendo, y tienen valor, aunque algunas no estén en mi vida ya pero hay que seguir recordándolas», señaló. La marchadora celebró que haya sido propuesta para 'rebautizar' al polideportivo de Bola de Oro: «Mi entrenador (Jacinto Garzón) me preguntó si quería aceptarlo y claro, es muy especial que haya instalaciones deportivas con mi nombre y más en Granada, y allí, que nunca tuvo otro, con los grandes deportistas de mérito que ha habido también en mi tierra».

Aplausos en el aeropuerto

La presencia de las cámaras de televisión sobre todo atrajo la atención de muchos curiosos ante la llegada de María Pérez, que irrumpieron en aplausos al reconocerla. Luego, tras comparecer ante los medios, atendió cuantas peticiones de fotografías tuvo e incluso la ilusión de unas niñas que querían tocar sus medallas.