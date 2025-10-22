Pedro Sánchez entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a María Pérez

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:38 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez entregó este miércoles a María Pérez la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en Moncloa. La marchadora granadina, bicampeona del mundo por segunda ocasión consecutiva, mostró al presidente del Gobierno sus medallas de oro del Mundial de Tokio y, acompañada por su entrenador Jacinto Garzón, pudo departir sobre la hazaña durante la audiencia. El Consejo Superior de los Deportes (CSD) atendió a los «méritos y circunstancias» de María Pérez al concederle este honor.

«Fue un acto muy emotivo e íntimo y compartimos alguna anécdota de la competición y sobre la marcha en concreto y del atletismo en general. Tanto Pedro Sánchez como María Pérez se dedicaron palabras muy bonitas», compartió con IDEAL Jacinto Garzón, agradecido también por el hecho de que la invitación le incluyera como entrenador.

María Pérez revalidó este pasado mes de septiembre en Tokio (Japón) sus dos títulos como campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha, que defendía respecto al Mundial anterior de Budapest en 2023. La marchadora granadina venía de ganar sus dos primeras medallas olímpicas en los Juegos del año anterior, los de París, con el título compartido en el relevo mixto con Álvaro Martín y la plata individual en la prueba de 20 kilómetros.