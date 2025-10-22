Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Pérez recoge la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo de Pedro Sánchez. EFE
Bicampeona del mundo otra vez

Pedro Sánchez entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a María Pérez

La marchadora recoge este honor de manos del presidente del Gobierno en Moncloa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Pedro Sánchez entregó este miércoles a María Pérez la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en Moncloa. La marchadora granadina, bicampeona del mundo por segunda ocasión consecutiva, mostró al presidente del Gobierno sus medallas de oro del Mundial de Tokio y, acompañada por su entrenador Jacinto Garzón, pudo departir sobre la hazaña durante la audiencia. El Consejo Superior de los Deportes (CSD) atendió a los «méritos y circunstancias» de María Pérez al concederle este honor.

«Fue un acto muy emotivo e íntimo y compartimos alguna anécdota de la competición y sobre la marcha en concreto y del atletismo en general. Tanto Pedro Sánchez como María Pérez se dedicaron palabras muy bonitas», compartió con IDEAL Jacinto Garzón, agradecido también por el hecho de que la invitación le incluyera como entrenador.

María Pérez revalidó este pasado mes de septiembre en Tokio (Japón) sus dos títulos como campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha, que defendía respecto al Mundial anterior de Budapest en 2023. La marchadora granadina venía de ganar sus dos primeras medallas olímpicas en los Juegos del año anterior, los de París, con el título compartido en el relevo mixto con Álvaro Martín y la plata individual en la prueba de 20 kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  4. 4

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  7. 7 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  8. 8 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  9. 9 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  10. 10 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pedro Sánchez entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a María Pérez

Pedro Sánchez entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a María Pérez