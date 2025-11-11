María Pérez inaugura el pabellón de Bola de Oro que ahora llevará su nombre

María Pérez inaugura este miércoles, a partir de las 17 horas, el pabellón de Bola de Oro que a partir de ahora llevará su nombre. ... La marchadora granadina, bicampeona del mundo en las pruebas de 20 y 35 kilómetros en Tokio (Japón) por segunda cita consecutiva tras los títulos de Budapest (Hungría), acompañará a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, durante el acto.

Carazo propuso que dicho pabellón llevara el nombre de María Pérez tras revalidar también el título de 20 kilómetros tras su victoria anterior en los 35 el pasado mes de septiembre, y en reconocimiento a los valores que la marchadora transmite y la proyección que dio a la ciudad en todo el mundo además de su trayectoria y éxitos internacionales. «Es un orgullo para Granada y para toda España. Sus triunfos en los Juegos Olímpicos y en los campeonatos del mundo la han convertido en la mejor embajadora de nuestra ciudad, pero, además, es un ejemplo de humildad, esfuerzo y superación personal», esgrimió antes de elevar su aprobación definitiva a la comisión de honores y distinciones del Ayuntamiento de la capital y trasladarlo a continuación a los portavoces de los grupos con representación municipal y a la asociación de vecinos de Bola de Oro.

«La ciudad de Granada debe a María Pérez un reconocimiento que perdure en el tiempo. Ponerle su nombre al pabellón de Bola de Oro será un gesto que simbolice la unión de nuestra campeona con su tierra y un ejemplo inspirador para las futuras generaciones», añadió la alcaldesa.

María Pérez recibió ya la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada como máximo reconocimiento municipal, y el Ayuntamiento aprobó también por unanimidad una declaración institucional para respaldar su candidatura al premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Nuevos galardones

Además, María Pérez también aspira a los galardones de mejor atleta femenina y mejor atleta femenina 'fuera del estadio' en 2025 que la Federación Mundial ('World Athletics') entregará el próximo 30 de noviembre en Mónaco después de haber sido ignorada por la Federación Europea. En el segundo de ellos se las ve ya como finalista con la keniana Peres Jepchirchir, campeona de maratón.