María Pérez saluda a sus vecinos más jóvenes durante su recibimiento en Orce. Blanca Rodríguez
Atletismo

María Pérez inaugura el pabellón de Bola de Oro que ahora llevará su nombre

La marchadora bicampeona del mundo acompañará a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante el acto

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

María Pérez inaugura este miércoles, a partir de las 17 horas, el pabellón de Bola de Oro que a partir de ahora llevará su nombre. ... La marchadora granadina, bicampeona del mundo en las pruebas de 20 y 35 kilómetros en Tokio (Japón) por segunda cita consecutiva tras los títulos de Budapest (Hungría), acompañará a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, durante el acto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

