María Pérez gana el premio a la mejor atleta del mundo en 2025 'fuera del estadio'

María Pérez ganó un nuevo título en la gala anual de la Federación Mundial de atletismo ('World Athletics') en Mónaco tras someterse a una votación ... popular. La marchadora granadina obtuvo el galardón a la mejor atleta femenina 'fuera del estadio' en 2025 -entre ruta y marcha- y se convirtió en la primera española en recibir este reconocimiento en toda la historia tras revalidar sus medallas de oro en las pruebas de 20 y 35 kilómetros en el Mundial de Tokio (Japón). La orcerina competía por este honor con la keniana Peres Jepchirchir, también campeona en la reciente cita global pero en la prueba de maratón.

🎥 EL MOMENTO en el que @garciaperezmari ha sido nombrada MEJOR ATLETA “FUERA DEL ESTADIO”



👏🏼 Con un discurso dedicado a su equipo de trabajo y el reconocimientos @Nelly_Palmisano 🙌🏼#AthleticsAwards pic.twitter.com/BGftkXkuJl — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) November 30, 2025

«Tener cuatro medallas de oro consecutivas en dos Mundiales no es nada fácil y doy las gracias a todo mi equipo de trabajo, sobre todo a mi entrenador Jacinto (Garzón), porque sin ellos no sería posible; esto no es solo mío sino de toda la comunidad del atletismo español y sobre todo de la marcha atlética, que se merecía ya un reconocimiento», expresó María Pérez. La marchadora quiso dedicárselo también a la italiana Antonella Palmisano: «Pude tener a mi ídolo como rival y amiga, y compartir estos éxitos con ella fue uno de los motivos más bonitos para seguir trabajando en la sombra».

María Pérez estaba también nominada al premio a mejor atleta femenina del mundo en global del año, pero se impuso la velocista estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone como campeona de los 400 metros lisos sobre su propia compatriota Tara Davis-Woodhall, de salto de longitud; a la neerlandesa Femke Bol, de 400 metros vallas; a la australiana Nicola Olyslagers, de salto de altura; y de nuevo a la keniana Peres Jepchirchir. El galardón masculino fue para el pertiguista sueco Mondo Duplantis.

El mejor atleta masculino 'fuera del estadio' fue el maratoniano keniano Sabastian Sawe como campeón de los maratones de Berlín (2:02:16) y Londres (2:02:27). Como atletas de pista ganaron de nuevo Duplantis y la australiana Nicola Olyslagers; de carreras, el keniano Emmanuel Wanyonyi y también McLaughlin-Levrone; y como emergentes, el keniano Edmund Serem y la china Zhang Jiale.

Princesa de Asturias

María Pérez suma de esta forma un apoyo más a su candidatura para el premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2026 tras ganarlo la tenista estadounidense Serena Williams este año. La marchadora cuenta ya con cuatro medallas de oro mundiales; dos olímpicas, entre la plata individual y el oro del relevo mixto; y otra de oro europea. Recientemente fue obsequiada con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y también fue nombrada Hija Predilecta de la Diputación de Granada, además de prestar su nombre al complejo deportivo de Bola de Oro en la capital. Ya en 2028 buscará el título individual en los Juegos de Los Ángeles.