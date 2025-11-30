Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez 'muerde' el premio a la mejor atleta del año 'fuera del estadio'. RFEA

Reconocimiento a la granadina

María Pérez gana el premio a la mejor atleta del mundo en 2025 'fuera del estadio'

La marchadora de Orce se convierte en la primera deportista española en recibir este galardón

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:48

María Pérez ganó un nuevo título en la gala anual de la Federación Mundial de atletismo ('World Athletics') en Mónaco tras someterse a una votación ... popular. La marchadora granadina obtuvo el galardón a la mejor atleta femenina 'fuera del estadio' en 2025 -entre ruta y marcha- y se convirtió en la primera española en recibir este reconocimiento en toda la historia tras revalidar sus medallas de oro en las pruebas de 20 y 35 kilómetros en el Mundial de Tokio (Japón). La orcerina competía por este honor con la keniana Peres Jepchirchir, también campeona en la reciente cita global pero en la prueba de maratón.

