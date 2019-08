Atletismo El paraíso francés de María Pérez María Pérez durante uno de sus rodajes en Font Romeu. / J. GARZÓN La marchadora, que ya tiene el billete hacia el Mundial de Doha, se plantea el Campeonato de España de La Nucía como «un buen test» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 27 agosto 2019, 01:32

La gran motivación de la mayoría de atletas que participarán este fin de semana en el Campeonato de España absoluto de atletismo al aire libre en La Nucía (Alicante) será la obtención del billete para el Mundial de Doha. No es algo que preocupe sin embargo a María Pérez, la mujer de Orce, la actual campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, que ya lo tiene. La que para otros es la cita más esperada de los últimos seis meses no supondrá para ella más que «un entrenamiento de calidad», como se refiere en el argot atlético. Ni tan siquiera la obsesiona revalidar su título. María Pérez está en otra cosa.

Estos días sigue al pie de la letra, como hace siempre, las instrucciones de su entrenador Jacinto Garzón. Han vuelto, como ya es costumbre, al paraíso francés de Font Romeu, en los Pirineos Orientales. «Los atletas se encuentran muy a gusto aquí. Trabajan en circuitos entre 1.500 y 1.700 metros de altura pero se puede trabajar a intensidades muy parecidas a las de más abajo. La temperatura es de 18 grados, que comparados con los 35 que se pueden tener en Granada estos días permite entrenar y también dormir y descansar mejor. El trabajo de calidad es mayor», resume el preparador accitano, un estudioso de la marcha que ya ha encontrado el reconocimiento internacional gracias al triunfo continental de María Pérez en Berlín, del que ya se ha cumplido un año.

Compartirán codo con codo una estancia de 22 días en Font Romeu. Podrían haberse quedado en las habitaciones que el Centro de Alto Rendimiento del lugar pone a su disposición, pero de mutuo acuerdo prefirieron un apartamento propio. «Nos cocinamos nosotros mismos y tenemos un margen mayor para todo. Sólo nos tenemos que preocupar por entrenar, descansar y comer», explican. En esta ocasión, a Jacinto Garzón lo acompaña María Pérez en exclusiva. Se quedaron en tierra los también accitanos Alberto Amezcua y José Manuel Pérez, que no estarán en La Nucía. «Ellos no van a ir a Doha y se jugarán la plaza para los Juegos de Tokio ya el año que viene, en marzo. La fecha del Campeonato de España es mala, al final del verano, y les obligaba a entrenar estos meses. Preferían descansar en agosto y empezar a preparar ese mes de marzo desde septiembre», razona el entrenador.

María Pérez está encantada en Font Romeu. «Me gusta estar en las montañas, es un sitio muy tranquilo, un buen lugar para entrenar evitando el calor de Granada. La buena temperatura viene muy bien para preparar cualquier competición a gusto. Font Romeu lo tiene todo», apunta. Es Jacinto Garzón quien entra en los beneficios más calculados. «Con esta estancia en altura buscamos una adaptación propia al entrenamiento en altura de cara a Doha. Queremos mejorar los valores hematológicos para llegar al último mes de competición en las mejores condiciones. Hemos hecho un trabajo de más volumen, de suma de kilómetros, a ritmos algo más bajos. Trabajamos la velocidad propia del entrenamiento en altura y también la técnica», desarrolla. «También hemos realizado alguna sesión en cámara de hipoxia como novedad, pero lo fundamental es que nuestro principal trabajo de calidad lo dejaremos para las cuatro últimas semanas de septiembre, que será nuestro ciclo competitivo. No buscamos afinar sino crear una base de trabajo para entonces», precisa Garzón.

«Es una especie de pretemporada con mucho volumen», resume María Pérez. «Estoy haciendo mucho gimnasio aunque también técnica y rodajes, no rodaba así desde el Campeonato de España de 50 kilómetros. Son mis primeras series largas en mucho tiempo y seguiré así hasta La Nucía», señala la marchadora, que atravesó un leve constipado fruto de la bajada de la temperatura en Font Romeu, inferior a los diez grados alguna noche. Acudirá al Campeonato de España de La Nucía sin presión. «Me guardaré la bala para Doha. El año pasado, en la cita al aire libre, me metieron en el 'pit lane' por sanción y fui tercera. Semanas después, campeona de Europa con récord nacional. El Campeonato de España es un buen test pero también tiene un doble filo, porque si llegas ahí muy fino luego puedes tener problemas ante el gran objetivo real», remarca.

En busca de sensaciones

«No me serviría de nada ser campeona de España si luego no me encuentro bien. Prefiero buenas sensaciones sea tercera o segunda. Será en Doha donde me juegue las plazas olímpicas», insiste María Pérez. «Buscaremos sensaciones de cara al próximo mes», acompaña Jacinto Garzón. «No queremos quemar etapas sino llegar frescos porque la temporada es larga. Los mejores indicadores serán la frecuencia cardiaca, las sensaciones y la manera en la que se adapte de la altura al calor y la humedad de La Nucía», puntualiza. «Aun así, María es una luchadora nata y combatirá las adversidades. Plantará cara», asegura.

Jacinto Garzón y María Pérez volverán a España este jueves, directamente al escenario del Campeonato de España. Listos para completar el que han planificado como «el segundo entrenamiento de calidad en los últimos tres meses». Luego regresarán casi un mes después a Granada en busca de «la cuestión emocional». El hogar, la familia. No por mucho. El 8 de septiembre se incorporarán a la concentración de la Selección Española en Almería ya con Doha en el horizonte. Allí quiere saltar hasta los Juegos de Tokio.