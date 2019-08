Atletismo Unidos por la sangre y por la pista Los hermanos Estévez, Claudia y Alejandro, se apoyan en su primo, Javi Martín, en Motril. / J. I. C. Javi Martín y Alejandro y Claudia Estévez son familia y compiten entre la élite JOSÉ IGNACIO CEJUDO MOTRIL Viernes, 30 agosto 2019, 02:48

Un deporte tan duro, sacrificado y a veces ingrato como el atletismo aprecia la compañía en el camino, más todavía si los vínculos son de sangre. Javi Martín es primo de los hermanos Alejandro y Claudia Estévez. Velocista, mediofondista y fondista. Tres especialistas en disciplinas que nada tienen que ver entre sí y pese a todo forjados de la mano en la pista de Motril, en el estadio Emilio Hidalgo. Los tres competirán este fin de semana en el Campeonato de España absoluto de La Nucía en 100, 800 y 5.000 metros lisos.

Javi y Alejandro son de la generación del 92' y empezaron juntos motivados entre otras razones porque la madre del segundo era atleta popular. «Éramos bastante pequeños, sería con seis o siete años. Nos trajeron a la pista con Pepe Carrasco, que fue el que nos enganchó. Teníamos un grupo de amigos de la misma edad y nos apuntamos», recuerda Alejandro. «Se crearon unas amistades y unos vínculos con mucha gente que ya se han mantenido para siempre. Amigos para toda la vida desde entonces», asegura Javi. Tras ellos, tres años menor, llegó Claudia. «Los veía y yo también quería correr. Lo que recuerdo de entonces es que yo vivía en el polideportivo. Nuestra madre nos soltaba y allí pasábamos el rato, sin entrenar pero entre juegos», rememora feliz.

Quizás evoquen alguna de esas escenas de la infancia cuando salgan a competir a la pista de La Nucía. Javi Martín y Alejandro Estévez llegarán todavía eufóricos por lo vivido el pasado domingo en el Meeting de Madrid, en la gran fiesta del atletismo por la reinauguración de Vallehermoso. «Fue espectacular, será inolvidable para muchos de los que estuvimos. El ambiente en la grada y en la pista, una instalación increíble, un color de tartán muy llamativo que ha sonado hasta fuera de España… estuvo estupendo», asiente el velocista. «Desde que tengo uso de razón nunca había vivido un ambiente similar, pese a que todos los años hay buenos mítines», le sigue su primo.

Ambos compitieron bien. «Decidí arriesgar y no esperaba correr así, no he perdido tanto tras la lesión en el isquio. Al Nacional llego apurado pero con la esperanza de mejorar esa marca de 10.50 porque ya no me importará nada, lo daré todo», subraya Javi Martín, el velocista del Surco Aventura, que ha «sobrevivido» al último mes de entrenamientos tras quedarse sin competir, con un tremendo chasco, en el Campeonato de Europa por federaciones en Polonia. Ahora lo anima su entrenador, Jesús Chinchilla. Es más firme Alejandro Estévez. «Llego en un estado de forma muy bueno tras haberme concentrado este mes en altura, en Navacerrada. Estoy teniendo sensaciones muy buenas, notando los efectos al bajar, y toca refrendarlo», expone el mediofondista del Cami Fent Mislata, dirigido desde hace nueve años por Paco Gil en Sevilla junto a Kevin López entre otros, satisfecho con la gran actitud con la que encaró su final B del 800 en Madrid, que lideró hasta la recta final.

Pasión

Es pura pasión por el atletismo Claudia Estévez, una fondista que lidia con kilómetros y con lesiones. «Empecé a entrenar en mayo pero estoy contenta porque mi objetivo era llegar al campeonato recuperada de una serie de fracturas por estrés y lo he conseguido, me encuentro bastante bien y con ganas», sostiene la del Playas de Castellón. «Lo que quiero es disfrutar y si hiciera personal mejor, porque por más de dos segundos podría ser récord de Andalucía, que está en 16 minutos y 19 segundos», puntualiza la especialista en 5.000 metros lisos, una de las pocas atletas beneficiadas por la extensión de la temporada.

Tutorizada por José Antonio Ortega en Motril, ha vuelto a Madrid para entrenar con Juan del Campo y Luis Martín Berlanas en la Blume, aunque ya lejos de los privilegios de la residencia becada con los que contó durante cuatro años. «El fondo es duro y solitario, pero a mí me encanta porque lo que más me gusta es rodar y rodar», apunta Claudia Estévez, que se imagina maratoniana en unos años. Un ejemplo para su hermano Alejandro y para su primo Javi, que los idolatra a ambos.

«Powell levantó al público cuando salimos a la pista»

No todos los días se puede correr al lado de Asafa Powell. Es algo de lo que ya podrá presumir por siempre Javi Martín, que lo contará a sus nietos si los tiene tras hacerlo en el Meeting de Madrid. «Era consciente de que estaba ahí. Cuando salimos a pista en la primera curva iba levantando al público por donde pasaba. Todo el mundo lo llamaba. Estuvo muy guay», reconoce el velocista. «Me preguntó dónde estaba la salida y fue lo único que hablamos, con el 'modo competición' no suelo dirigirme a nadie», admite con una sonrisa el atleta motrileño del Surco Aventura.

Martín acabó contento con su carrera, más preocupado por sus problemas de isquiotibial que por el propio Powell, al fin y al cabo una motivación. Fue séptimo con 10.50, no tan lejos como esperaba de su mejor marca de la temporada, 10.35. El jamaicano, por supuesto, se haría con la victoria con 10.15 sin tan siquiera abrir la boca para respirar. Le siguieron el francés Jimmy Vicaut con 10.20 y el japonés Sani Brown con 10.21. No anduvo tan sobrado en la final, donde sufrió una desafortunada lesión. Antes, en la otra semifinal, 'el Pájaro' le arrebató el mejor registro del año a Martín. No le importó.

«Estos días me han escrito muchas personas, incluso gente que no sabe de atletismo pero que reconoce a Powell como a una gran estrella», señala. «Es curioso que un motrileño corra con Powell; que un tío tan pequeño lo haga con otro tan grande», bromea Javi Martín.

Javier Martín, a la izquierda, durante su carrera con Asafa Powell. / SPORTMEDIA