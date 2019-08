Atletismo Más fuertes y más rápidos que nunca El grupo de 'Fuertes y rápidos', con Manolo Jiménez a la cabeza, en Sierra Nevada. / FYR Siete atletas del grupo que dirige Manolo Jiménez disputarán el Campeonato de España de La Nucía JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 28 agosto 2019, 01:56

Quedan cuatro días para el Campeonato de España absoluto en La Nucía y Manolo Jiménez confía ciegamente en sus atletas. Su apoyo es incondicional, pero como buen estudioso de la ciencia del atletismo distingue entre el subjetivo que siembra el cariño y el objetivo que le proporciona la mera observación. Ambos coinciden estas semanas. «Si no hay contratiempos, creo que todos pueden hacer marca personal», apuesta Jiménez, el mentor del grupo 'Fuertes y rápidos' que tarde sí y tarde también se machaca en la pista del Estadio de la Juventud, que sólo dejaron durante este mes de agosto para una concentración en la altura del CAR de Sierra Nevada durante veinte días.

Tratando de ser imparcial, Manolo Jiménez los ve más fuertes y más rápidos que nunca, fieles a su filosofía en una temporada larga, dura y pesada sobre todo en verano, sin descanso alguno ante lo que se les viene ahora encima. Siete integrantes del grupo acudirán este fin de semana al Campeonato de España de La Nucía. Arián Téllez (Playas de Castellón) compartirá los 100 metros lisos con Carlos Bailón (Unicaja) y Mario López (Atletismo Numantino), que también correrán el 200 junto a Dani Rodríguez (Playas de Castellón), campeón en pista cubierta hace seis meses en Antequera. También alternará estas dos disciplinas Sonia Molina (Alcampo Scorpio 71) mientras que David Jiménez peleará en el 400 y Fani Fortes (Catalunya) lo hará en los 100 metros vallas. Podría unirse al 200, si es repescado, Alberto Ortega. «Los veo a todos a su mejor nivel», ratifica quien mejor los conoce, quien planifica su trabajo y su descanso.

Son un equipo, una familia, pero cada uno se enfrentará a su propia historia, a sus propios demonios, en el campeonato de La Nucía. Entre los 'Fuertes y rápidos' se encuentran tres que lo son especialmente, en concreto, tres de los diez mejores especialistas del país en los 100 metros lisos: Arián Téllez, Mario López y Dani Rodríguez, aunque la disciplina fetiche de este es el 200. Los del Playas fueron llamados el pasado fin de semana a la Diamond League de la IAAF en París para el relevo 4x100 por naciones al que se invitó a España, aunque sólo Rodríguez compitió finalmente. «Quitando un pequeño susto la semana pasada me siento muy bien. En París me trató el fisio de la selección, Gustavo, y paliamos las molestias. Podría haber competido pero preferí que lo hiciera un compañero que habría estado mejor», razona Arián Téllez. «Estoy bien física y mentalmente. Quiero divertirme y pasármelo bien porque puede ganar cualquiera. Ha sido una temporada muy difícil, de una lucha mental continua que creo que he ganado. Conseguimos ponernos rápidos e hicimos entrenamientos que todavía no me creo pero luego tiene que salir en la pista», refleja el velocista, que ya fue campeón absoluto.

Arián llega con 10.41 a La Nucía, no muy lejos del 10.35 del motrileño Javi Martín o del 10.34 de Ángel David Rodríguez, 'el Pájaro', que obtuvo hace unos días en el Meeting de Madrid. Les acecha el madrileño Mario López Moure, integrante del grupo de Jiménez desde hace menos de un año. «Afronto este campeonato de manera especial, porque llego en mejor forma que a ningún otro. De hecho estoy algo nervioso porque no sé lo que puede salir, hasta dónde puedo llegar», expresa el del Atletismo Numantino. «Ahora mismo sé que corriendo mal voy a hacer una buena marca, pero soy muy irregular y todo está en mi cabeza, en lo que piense y en lo que no. Si voy por mi calle y pienso que me cogen, me crispo», admite. «Físicamente está para hacer una muy buena actuación. Le da 'miedo' triunfar, aunque parezca mentira, y puede hacerlo», explica Manolo Jiménez. «He absorbido cada vez mejor sus entrenamientos y aunque ha sido una preparación poco habitual para mí, conforme ha ido llegando la fecha me he venido sintiendo mejor», le agradece el velocista.

Confianza

Otro que llega pletórico es Carlos Bailón, velocista del Unicaja e investigador. «Es el campeonato ante el que mejor me encuentro, este año sí he notado un lanzamiento en las últimas semanas. Estoy en el estado de forma óptimo y llego con una mentalidad muy competitiva. Mi objetivo es llegar a la final como en la pista cubierta porque una vez ahí te la juegas a una carta y puede pasar cualquier cosa», describe sobre sus sensaciones.

Podría verse las caras en el 200 con Dani Rodríguez, campeón nacional en Antequera en febrero. «He mejorado marcas personales entrenando estas semanas y me encuentro muy bien, correr en la Diamond fue un plus», reconoce. Allí tomó el testigo de Pol Retamal, que será su principal rival en La Nucía una vez que Óscar Husillos se decidió por el 400. Dani Rodríguez salió tan rápido que el atleta del FC Barcelona, que venía de hacer 20.49, le tuvo que pedir que se frenase. El granadino lo admite con una sonrisa.

«Ha sido una temporada difícil porque no me salían los tiempos, pero fue una época del periodo competitivo. No sé qué puede salir porque llevo más de un mes sin correr un 200 pero el objetivo es la mínima para Doha, que está en 20.40 y aunque es complicado no está lejos de mi personal», apunta.

Competirá el en 200, su especialidad, pero también en el 100, Sonia Molina. «Estoy más rápida que nunca, he repetido varias veces mi personal en el 100, pero no terminaba de encontrarme bien en el 200 porque buscaba más de lo que encontraba. Es donde quiero demostrar que el cambio en mi estado de forma es real porque estoy en el mejor punto de mi vida», señala la del Alcampo Scorpio 71. «Voy con expectativas pero sin buscar nada. Lo que salga está ya en mis piernas, es tontería obsesionarse», razona.

No son menos optimistas David Jiménez y Fani Fortes. La que fuera campeona de España absoluta en heptatlón y 60 metros vallas ha perdido el miedo a estas tras una caída unos meses atrás. Correrá el 100 mv. «Ha sido complicado pero estoy cogiendo confianza, aunque en una carrera que no es lisa sino que tiene obstáculos hay que matizarlo todo. Mi calle tiene diez rivales (risas). Mi objetivo es entrar en la final; mi sueño, subir a podio», remarca. «Llego muy bien preparado y muy contento, mejorando las marcas de la temporada en cada competición. Lo importante será disfrutar», subraya David Jiménez sobre su 400. Es lo que les ha inculcado Manolo Jiménez: «Sólo han de pensar en la mejor carrera para ellos mismos».