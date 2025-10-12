Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ignacio Fontes cruza la meta de la milla Manuel Pancorbo. Ayuntamiento de Jaén
Atletismo

Fontes bate a Attaoui en la milla Pancorbo de Jaén

El mediofondista granadino se impone en la prestigiosa prueba con una marca de cuatro minutos y doce segundos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:40

Ignacio Fontes batió a Mohamed Attaoui durante una emocionantísima trigesimoséptima edición de la milla internacional Manuel Pancorbo en Jaén gracias a un espléndido esprint final. ... El mediofondista granadino del equipo Nike se impuso al líder español del año en los 800 metros lisos, quinto en el Mundial de Tokio (Japón de hecho), con una marca de cuatro minutos y doce segundos por el circuito urbano de la localidad vecina.

