Fontes bate a Attaoui en la milla Pancorbo de Jaén
El mediofondista granadino se impone en la prestigiosa prueba con una marca de cuatro minutos y doce segundos
Granada
Domingo, 12 de octubre 2025, 18:40
Ignacio Fontes batió a Mohamed Attaoui durante una emocionantísima trigesimoséptima edición de la milla internacional Manuel Pancorbo en Jaén gracias a un espléndido esprint final. ... El mediofondista granadino del equipo Nike se impuso al líder español del año en los 800 metros lisos, quinto en el Mundial de Tokio (Japón de hecho), con una marca de cuatro minutos y doce segundos por el circuito urbano de la localidad vecina.
«Ganar aquí siempre es especial; llevo corriendo esta prueba desde pequeño», se congratuló Fontes en la meta. Esta victoria supuso la segunda del granadino en esta prestigiosa milla, en la que sí cedió ante el propio Attaoui hace un año. Esta vez fue tercero Víctor Ruiz, a un segundo de Fontes también, con Ronaldo Olivo como campeón hace dos ediciones por detrás con 4:15 y el keniano George Kiplagatm quinto con 4:16. 200 atletas participaron en total entre todas las pruebas del evento.
