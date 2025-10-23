Fontes acaba tercero en el Cross Internacional del Aceite

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Ignacio Fontes acabó tercer en la XL edición del Cross Internacional del Aceite en Torredonjimeno (Jaén), con más de mil atletas en competición. El mediofondista granadino terminó a 21 segundos de Zakaria Boufaljat (Nerja) en la prestigiosa prueba jienense de nueve kilómetros. El campeón registró una marca de 27 minutos y 59 segundos para su tercera victoria consecutiva, con la que igualó al ilustre Chema Martínez (2000, 2001 y 2006), con Roberto Alaiz (ganador en 2014 y 2021 a su vez) a doce segundos. Entre las mujeres ganó Patricia Pineda (Jerez), con 33:29, por delante de Cristina Espejo y María del Mar Márquez. El Maracena fue el club más laureado con catorce podios en categorías inferiores.

En las pruebas sub-20, la granadina Julia Rodríguez (Granada Joven) fue segunda con una marca de 17:27 a diez segundos de la victoria de Carla Cabezas y Nico Rojo (Nerja) acabó tercero con un registro de 14:22 seguido de Mateo del Nogal (Maracena) a tres segundos. Entre los sub-18 venció Sergio Granado (Delsur) con 13:12 prácticamente a la par de Yeray Hernández (Surco Lucena).

Nacional sub-16

Por otra parte, varios atletas granadinos contribuyeron a la medalla de plata en la categoría masculina del club Delsur Cooperativa La Palma en el Campeonato de España sub-16 por clubes de Valencia. Contribuyeron con las victorias en sus pruebas José Manuel García en 3.000 metros lisos, Héctor García en altura y Aaron Medina en disco; con sus segundos puestos, Darío Segovia en 600 metros lisos, Juan García en 300 metros vallas, Nicolás Benavente en 1.500 metros obstáculos, Daniel Ramos en triple salto y Alejandro Hernández en jabalina; y con terceras posiciones Juan Jesús Castro en 100 metros lisos, Mario Domínguez en pértiga y el equipo del relevo 4x300.