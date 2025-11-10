Fontes acaba entre los 20 primeros en el Cross de Itálica

Ignacio Fontes acabó entre los veinte primeros clasificados en la XLIII edición del Cross de Itálica por el circuito del conjunto arqueológico ubicado en Santiponce ( ... Sevilla), con más de 6.000 atletas inscritos. El mediofondista granadino del equipo Nike fue decimonoveno de la prueba internacional en concreto con una marca de 27 minutos y 18 segundos como sexto español. Ganó el burundés Rodrigue Kwizera con 26 minutos y 10 segundos, a la par prácticamente de Andrew Kiptoo Alamisi, keniano al igual que sus otros dos perseguidores más inmediatos, Dennis Kipkoech y Titus Kiprotich.

«Un Cross de Itálica más duro que nunca, pero igual de mágico y especial que siempre. Gracias a todos por los ánimos y a la organización por contar conmigo un año más en esta fiesta», expresó Fontes a través de sus redes sociales. El mejor español en la competición fue Thierry Ndikumwenayo, que acabó quinto clasificado tras los cuatro africanos con una marca de 26 minutos y 26 segundos. El granadino afronta ahora un mes de concentración en Sierra Nevada, donde tanto le gusta prepararse.

La victoria femenina fue para la bareiní Winfred Mutile con una marca de 28 minutos y 58 segundos. La mejor española, María Forero, llegó quinta con 31:07. En la categoría sub-18 venció la gaditana Amanda Román, del Valencia y pupila de Jesús Montiel al igual que Fontes, con un registro de 13 minutos y cuatro segundos. Por otra parte, el granadino Esteban Milena ganó el cross popular nocturno de veteranos para el club Trotasierra con un tiempo de 23 minutos y 32 segundos tras hacerse con el título en el circuito del Gran Premio de la Diputación.

Por equipos

Esta edición del Cross de Itálica fue además Campeonato de Andalucía por equipos por primera vez. El Nerja ganó el título absoluto femenino bajo el liderato de la granadina Ikram Rharsalla y también el sub 23 femenino con Ana González, el sub 20 masculino con Nico Rojo y Mario Ruda y el sub 18 masculino con Jesús Jódar. En cuanto a otros clubes, el Delsur se impuso en el sub 20 femenino con Claudia Márquez y Marta Alconcher y el Ciudad de Atarfe, en el sub 14 con Santiago Núñez, Iñigo Molina, Sandro Ramos e Iván Montoro, con una meritoria medalla de plata para el Maracena sobre el Nerja en sub 12 masculino.