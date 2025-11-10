Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ignacio Fontes lidera un grupo en el Cross de Itálica. Instagram de Fontes
Atletismo

Fontes acaba entre los 20 primeros en el Cross de Itálica

El granadino Esteban Milena gana el cross popular nocturno de veteranos

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:04

Ignacio Fontes acabó entre los veinte primeros clasificados en la XLIII edición del Cross de Itálica por el circuito del conjunto arqueológico ubicado en Santiponce ( ... Sevilla), con más de 6.000 atletas inscritos. El mediofondista granadino del equipo Nike fue decimonoveno de la prueba internacional en concreto con una marca de 27 minutos y 18 segundos como sexto español. Ganó el burundés Rodrigue Kwizera con 26 minutos y 10 segundos, a la par prácticamente de Andrew Kiptoo Alamisi, keniano al igual que sus otros dos perseguidores más inmediatos, Dennis Kipkoech y Titus Kiprotich.

