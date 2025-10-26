La Federación Europea ignora a María Pérez en sus trofeos anuales

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 26 de octubre 2025, 19:23 Comenta Compartir

La Federación Europea de atletismo ignoró a María Pérez en sus trofeos anuales. La neerlandesa Femke Bol, campeona de 400 metros vallas en el Mundial de Tokio (Japón), ganó el premio a la mejor atleta femenina de 2025 en lugar de la marchadora granadina que se hizo con los títulos tanto en la distancia de 20 kilómetros como en la de 35 para revalidar los de Budapest dos años atrás y emular a Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. «Bol corona una temporada inolvidable», felicitó a la vencedora del galardón la Federación. El título masculino fue a parar al saltador con pértiga sueco Armand Duplantis tras hacerse con «un título mundial, otro récord del mundo y total dominio una vez más».

María Pérez, en cualquier caso, no ha dejado de recibir honores desde su nuevo bicampeonato mundial. Sin ir más lejos, este pasado miércoles recibió la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en Moncloa de manos del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tras serle concedida por el Consejo Superior de los Deportes (CSD) la semana anterior. Además, la Diputación de Granada la propuso como Hija Predilecta de la provincia y el Ayuntamiento otorgó su nombre al polideportivo Bola de Oro.

María Pérez se postuló con la reválida de su bicampeonato mundial para el premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2026. Aunque competirá por este honor con otros grandes candidatos como el propio Armand Duplantis, Marc Márquez o Novak Djokovic, la granadina no para de acumular méritos. El reconocimiento se hará público en mayo para la entrega en octubre, obsequiada esta misma semana la tenista estadounidense Serena Williams como la agraciada en 2025.