Atletismo Jesús Montiel apuesta por los suyos Jesús Montiel junto a sus discípulos Ignacio Fontes y Andrea Serrano en la pista del Estadio de la Juventud. GRANADA Jueves, 29 agosto 2019

Ignacio Fontes se sienta, echa a hablar ante la primera pregunta y afirma: «Vengo de correr fatal en Madrid». Lo cierto es que la de Vallehermoso el pasado domingo no fue su mejor carrera, último con 1:50.59 en los 800 metros lisos pese a ostentar una personal conseguida esta misma temporada de 1:46.76. «Pero soy humano, no soy una máquina programada», se disculpará luego. Es parte del proceso que ha seguido esta semana el reciente campeón de Europa sub-23 tras un mal día. Porque haría mal en olvidar que hace dos noches, como quien dice, fue el mejor del continente en 1.500 metros. Se lo recuerda su entrenador, Jesús Montiel, que lo apoya a muerte. También la compañera de su grupo de entrenamientos que lo acompañará este fin de semana en el Campeonato de España en La Nucía. Esta vez no será Laura Bueno, recién recuperada de su lesión, sino Andrea Serrano.

Fontes correrá el 800 en La Nucía. «La temporada se está haciendo larga y la resistencia se va perdiendo, pero me estoy encontrando más rápido. Venía haciendo entrenamientos muy buenos, como no había hecho nunca, pero las últimas competiciones no han salido todo lo bien que me habría gustado. Aun así afronto el Campeonato de España con optimismo, para disfrutarlo. Estoy para correr bien y no me tengo que meter ninguna presión», explica el mediofondista. «Está corriendo como nunca y sin acabar extenuado ni vomitando después, como tantas otras veces», añade Jesús Montiel. «En Madrid no me respondieron las piernas y tras la carrera me fui al hotel directo porque no tenía ganas de hablar con nadie, me quedé tocado, pero al día siguiente ya veía las cosas de otra manera», reconoce Ignacio Fontes.

En La Nucía tratará de seguir el consejo de su nutricionista, Roberto Oliver: «No olvides esa carrera, transforma esa ira». «Soy campeón de Europa y valgo mucho más de lo que demostré el otro día. Quiero estar en la final pese a que gestionar el corte de la semi será difícil pero iré a por una medalla. Quiero que vuelva el Ignacio ambicioso que corrió el Campeonato de Europa», se dice Fontes, que sabe sus rivales «son fortísimos pero no invencibles». Contempló de primera mano cómo Kevin López, Álvaro de Arriba y Mariano García consiguieron la mínima para Doha, en 1:45.80, y sabe que también él puede conseguirlo: «Descartarlo sería tirar la toalla y yo he entrenado todo el verano para ello, aunque primero tengo que coger medalla porque son tres plazas y ya hay tres atletas con la mínima. Tengo que demostrar que estoy mejor que alguno de ellos». De conseguir metal pero no la mínima, tendrá una última bala en el Meeting de Andújar el 6 de septiembre.

Es curioso y bonito que uno de sus principales apoyos de Ignacio Fontes estos días fuera Pablo Sánchez-Valladares, gran amigo pero rival directo con el mismo objetivo mundialista. «Me dijo que de haber sabido que acabé rayado en Madrid nos habríamos ido a cenar juntos. Él también acabó descontento. Siempre que corro con él lo disfruto mucho, lo hacemos un juego y es un gustazo. Sabemos que somos capaces», expresa el granadino.

Sistema «cruel»

Jesús Montiel, que ya percibió su tensión en Madrid frente a la pantalla, sostiene que «es muy difícil gestionar que uno es campeón de Europa, en parte porque quien no ha conseguido aún nada es quien va a matar». «En mis 35 años de entrenador nacional sólo lo han conseguido cinco atletas, y todos fueron olímpicos y medallistas internacionales. Soy el primero que quiere que Ignacio vaya a todo cuanto antes, pero hay que pensar en su carrera deportiva», valora. «Este sistema de clasificación es cruel, porque quien tiene más experiencia parte con ventaja. La Federación no ha gestionado bien el verano, sin mítines para mantener a los atletas en forma con tal de promocionar la inauguración de Vallehermoso. Con el Nacional a la vuelta de la esquina, se genera tensión y ansiedad», se moja Montiel, como siempre hace. «La medalla en el 800 estará difícil porque hasta quienes ya tienen la mínima la buscarán, los que se juegan el Mundial saldrán con mucha garra. Ignacio tendrá que jugársela en una carrera muy táctica, la medalla es necesaria e imprescindible pero matar dos pájaros de un tiro, muy difícil», se encoge.

Además de Fontes, y fuera de juego Laura Bueno, se entusiasma con Andrea Serrano. Es una pupila por la que tiene un cariño muy especial. «Está sobreviviendo a este final de temporada porque le ha pasado de todo, pero su objetivo era estar ahí y aunque ya se había clasificado otras veces no había podido ir y será su estreno», le aplaude. «Está inscrita en el 200, el 400 y el 4x400 con posibilidad de medalla con Unicaja. Ojalá que lo disfrute», sonríe Jesús Montiel. «Será el broche a una temporada muy larga. Aún no sé si haré el 200 o el 400, según inscritos, pero correré con ganas sobre todo en el relevo porque vamos quintas pero no muy lejos de las terceras», explica Andrea Serrano, que ha cumplido veinte años. Donde falten las fuerzas quedará el entusiasmo.

«Muchos en mi lugar habrían dejado de correr, pero seguí»

Pocos atletas habrán peleado tanto por disputar un Campeonato de España como lo ha hecho Andrea Serrano. Su presencia este fin de semana en La Nucía será el premio a dos años de mucho esfuerzo. «Atravesé distintos problemas de salud. Muchos en mi lugar habrían dejado de correr, porque no podía terminar muchos entrenamientos. Sin embargo seguí, y ahí se ven los resultados», proclama, orgullosa y feliz, consciente de lo sufrido. «Uno de los objetivos era ir al campeonato y esta vez voy con la mínima en mi poder, y creo que puedo hacerlo mejor todavía el año que viene», avisa Andrea Serrano.

Tiene la suerte de compartir el día a día con su gran referente. Laura Bueno, además de amiga, ejerce casi que de hermana mayor. «Le he pedido mil consejos desde siempre», se ríe Andrea. «Siempre me he fijado en ella a la hora de correr. Cuando estoy en la salida de un 400 me digo 'sé como Laura'. Desde pequeña», reconoce ante ella.

«Está muy ilusionada por correr su primer Campeonato de España absoluto, le han ido bastante bien las cosas este año y espero que siga igual el que viene, cuando me tenga como compañera de entrenamiento. Tiene que disfrutarlo porque va a ser una nueva experiencia para su carrera deportiva», le dice Laura, que la conoce tan bien. «Siempre me ayuda y me dice lo que hacer», continúa Andrea Serrano con la mirada prendida, embobada con su hermana mayor idolatrada.