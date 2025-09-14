Saltarse la dieta fue el único capricho que María Pérez se permitió tras revalidar en Tokio su título de campeona del mundo en la prueba ... de 35 kilómetros marcha. La marchadora granadina afronta ya la recuperación con una cuenta atrás particular para volver a ponerse al límite con los 20 el sábado que viene. También quiere esa medalla de oro, aunque la buscará desde la tranquilidad de quien ya cumplió el objetivo de volver con una al menos; la que la proclamó como la mejor atleta hombre o mujer en la historia de España, aunque ella no le eche cuentas. Atiende a IDEAL por teléfono minutos después de que se la colgaran al cuello en la ceremonia de premiación en el interior del estadio nacional de Japón.

-Enhorabuena ante todo. ¿Le ha dado tiempo a descansar ya?

-Sí, la verdad es que sí, no me costó dormir de lo cansada que acabé por esfuerzo. Antes fui a comer sushi y por la noche me fui con mi amiga Antonella Palmisano a cenar una hamburguesa con 'patatini', como dice ella, que también me ha invitado a comer pasta en la 'casa Italia'. Ya pienso en recuperar para los 20 kilómetros del sábado que viene.

-Ya ha revalidado el primero de los dos títulos que defendía.

-Vine con el objetivo de llevarme una medalla como mínimo y sabía que tenía que aprovechar la prueba larga por el agotamiento que conlleva. Fue muy dura por la climatología, que hizo que nos costara arrancar incluso, y pasé miedo al ver a otros compañeros desfalleciendo. La humedad te ataca sin que te des cuenta por mucho que te hidrates.

-Fue poco a poco pero terminó imponiéndose con rotundidad.

-Salimos muy lentas pero aun así nos quedamos cinco y no quería ser ninguna de las dos que se quedaran sin medalla. Intenté no tirar al principio pero mantuve a raya a Kimberly (García León) porque temía que pudiera tener alguna estrategia con Paula (Torres) al entrenar juntas. No fue así finalmente pero creo que lo leí bien aun así y fui metiendo ritmo sin desgastarme demasiado hasta el cambio de ritmo.

-Ni se enteró de la tarjeta roja...

-No, no, y al verla en el panel me asusté porque era muy pronto todavía. Por suerte supe llevarla bien, cuidando la técnica en todo momento pese a ciertos instantes de flaqueza.

-En ningún momento pareció sufrir.

-Lo llevaba todo por dentro, porque nunca me ha gustado visibilizarlo para no preocupar a quienes me ven por televisión desde la distancia.

-¿Cómo fue la vuelta al estadio?

-Maravilloso. Me sorprendió mucho que estuviera tan lleno para lo temprano que era. Un compañero francés me fue jaleando, diciéndome que iba a ser campeona del mundo otra vez y que lo disfrutara, y se portó como un caballero al frenarse para que pudiera entrar en solitario. Cumplí un sueño que tenía desde que vi a Miguel Ángel López en el Mundial de Pekín en 2015.

-Su padre vio la carrera y se fue a trabajar sin dormir...

-Se lo agradezco. Siempre mamé que el trabajo va primero siempre, y ya después el disfrute. Además, se quedó con mi bisabuela, que sufrió un ictus el 11 de agosto pero que afortunadamente está tan bien que a los pocos días ya estaba en el mercadillo y en las fiestas de Orce. Quería haber ido a verme a la pantalla gigante del pueblo, como en otras ocasiones, pero preferimos que se quedara tranquila en casa porque iban a ser muchas horas y de hecho se quedó dormida ya en la última vuelta... hay que cuidarla. Aprovecho también para pedir perdón a mis vecinos en Granada por la fiesta que liaron hasta altas horas de la madrugada allí mi madre y mis amigos, pero no todos los días se proclama campeona del mundo una vecina y tampoco elegí yo la hora (se ríe).

-¿De quién se acordó al cruzar la meta?

-De mucha gente, sobre todo de mi familia, pero también de aquellos que ya no están y que allá donde estén me verían y se alegrarían por mí, como Ángel Vaca -integrante de la Fundación CB Granada-, porque también todos ellos me aportaron algo para hacerme la persona que soy hoy en día a la hora de afrontar las dificultades sobre todo gracias al hilo rojo que nos une. Sentí todos los ánimos que recibí desde mi tierra, y lamento todo lo que os hice trasnochar a muchos porque las noches me gusta compartirlas en otro ámbito, aunque sé que varios estuvieron en el Granada Sound en el que celebré los Juegos hace un año y al que me hubiese encantado ir por la gran compañía que suelo tener. Emocionar a mis paisanos vale mucho más que cualquier medalla. Y todavía queda otra noche más, pase lo que pase luego.

-Eso es. Para los 20 kilómetros, ¿qué? Muchas rivales no hicieron los 35...

-Que sea lo que Dios quiera. Yo ya tengo la medalla que buscaba y soy feliz, aunque me prepararé para dar lo mejor de mí. Empecé la recuperación en piscina y ya estoy haciendo un poco de carrera también.

-Ya es la mejor atleta en la historia de España. ¿Es consciente?

-Me lo dijeron al darme la medalla pero no pienso en ello; seguiré compitiendo mientras quiera y mantenga objetivos que únicamente yo me pongo. Lo más importante para mí es seguir siendo yo misma en todo momento y disfrutar con la naturalidad con la que siempre hago las cosas, sin buscar nada a cambio. Que cada uno me recuerde como quiera, yo no hago nada en particular para que me recuerden. El recuerdo que se tenga de cada uno no depende tanto de conseguir grandes gestas sino de ser buena persona, y eso es lo único que me preocupa.

-Únicamente le quedaría por ganar la medalla de oro olímpica individual.

-Sí, ya sería mi último sueño y me gustaría lograrla en la media maratón de Los Ángeles. Es mi mayor motivación ahora mismo y trabajaré para conseguirla.