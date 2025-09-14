Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Pérez celebra en Tokio su medalla de oro como campeona del mundo en 35 kilómetros marcha otra vez. Reuters

María Pérez | Marchadora campeona del mundo otra vez

Entrevista

«Emocionar a los granadinos vale más que cualquier medalla»

«No pienso en si soy o no la mejor atleta en la historia de España, lo único que me preocupa es que me recuerden como a una buena persona», apunta tras revalidar su título de campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:51

Saltarse la dieta fue el único capricho que María Pérez se permitió tras revalidar en Tokio su título de campeona del mundo en la prueba ... de 35 kilómetros marcha. La marchadora granadina afronta ya la recuperación con una cuenta atrás particular para volver a ponerse al límite con los 20 el sábado que viene. También quiere esa medalla de oro, aunque la buscará desde la tranquilidad de quien ya cumplió el objetivo de volver con una al menos; la que la proclamó como la mejor atleta hombre o mujer en la historia de España, aunque ella no le eche cuentas. Atiende a IDEAL por teléfono minutos después de que se la colgaran al cuello en la ceremonia de premiación en el interior del estadio nacional de Japón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  4. 4

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  5. 5 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  6. 6

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  7. 7

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  8. 8 Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán
  9. 9 Al Covirán se le hace largo el partido
  10. 10

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Emocionar a los granadinos vale más que cualquier medalla»

«Emocionar a los granadinos vale más que cualquier medalla»