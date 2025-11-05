Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez, a hombros de sus compañeros en el Mundial de Tokio. EFE

Atletismo

Los dos nuevos títulos a los que aspira María Pérez

La marchadora es ya finalista para los galardones de la Federación Mundial el 30 de noviembre

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:34

María Pérez opta a dos nuevos títulos mundiales, y ya marchó lo suficiente como para aspirar a lograrlos. La marchadora granadina, bicampeona en 20 y ... 35 kilómetros en Tokio (Japón) de nuevo tras haberlo sido ya en Budapest (Hungría) dos años atrás, es ya finalista para los galardones de mejor atleta femenina y mejor atleta femenina 'fuera del estadio' en 2025 que la Federación Mundial ('World Athletics') entregará el próximo 30 de noviembre en Mónaco. Todo está sometido a votación del público hasta este domingo. La de Orce viene de ser ignorada por la Federación Europea.

