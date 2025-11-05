Los dos nuevos títulos a los que aspira María Pérez

María Pérez opta a dos nuevos títulos mundiales, y ya marchó lo suficiente como para aspirar a lograrlos. La marchadora granadina, bicampeona en 20 y ... 35 kilómetros en Tokio (Japón) de nuevo tras haberlo sido ya en Budapest (Hungría) dos años atrás, es ya finalista para los galardones de mejor atleta femenina y mejor atleta femenina 'fuera del estadio' en 2025 que la Federación Mundial ('World Athletics') entregará el próximo 30 de noviembre en Mónaco. Todo está sometido a votación del público hasta este domingo. La de Orce viene de ser ignorada por la Federación Europea.

Como mejor atleta femenina del año, María Pérez competirá con otras cinco campeonas del mundo en Tokio: las estadounidenses Tara Davis-Woodhall y Sydney McLaughlin-Levrone, en salto de longitud y 400 metros lisos respectivamente; la neerlandesa Femke Bol, en 400 metros vallas; la keniana Peres Jepchirchir, en maratón; y la australiana Nicola Olyslagers, en salto de altura. En el galardón 'fuera del estadio', que premia más allá de los méritos deportivos incluso, la marchadora granadina se las ve ya como finalista también con Jepchirchir.

Como los mejores atletas masculinos en 2025 compiten el pertiguista sueco Mondo Duplantis; el saltador de longitud italiano Mattia Furlani; los maratonianos Alphonce Simbu -tanzano- y Sebastian Sawe -keniano-; y los líderes de 200 y 700 metros lisos, el estadounidense Noah Lyles y el keniano Emmanuel Wanyonyi. Salvo Sawe, que acredita las maratones de Londres y Berlín, todos ellos fueron campeones del mundo en Tokio.