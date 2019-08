Atletismo Bronces en La Nucía para Arián Téllez y Lorenzo Hernández El lanzador motrileño Lorenzo Hernández. / SANDRA BARRIONUEVO Se trata de la primera medalla absoluta del lanzador mientras que para el velocista el bronce supo a poco JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Domingo, 1 septiembre 2019, 02:07

Primera jornada y primeros metales. Saben tan bien como lucen. El Campeonato de España absoluto de atletismo celebró ayer su primera jornada en La Nucía y dos granadinos consiguieron subir a podio. Arián Téllez lo hizo en 100 metros lisos, aunque se quedase con ganas de más, y Lorenzo Hernández lo consiguió en lanzamiento de disco en la que se convirtió en su primera medalla en la categoría absoluta, entre los mayores. Pudo celebrarlo con su madre, a pie de pista.

No podía ocurrir que la prueba de 100 metros lisos no concluyera con una medalla granadina, copada de atletas de la provincia y del grupo de Manolo Jiménez en concreto. No pudo participar la excepción, el motrileño que va a su aire, el líder español del año hasta hace una semana. Javi Martín, velocista del Surco Aventura, no pudo ni tan siquiera participar en primera ronda al verse incapacitado para correr, paralizado como durante la semana previa y sus entrenamientos. Lo intentó hasta el final. Corrieron en su honor sus amigos en la disciplina. El primero fue Mario López Moure, el madrileño del Atletismo Numantino adoptado por Manolo Jiménez entre los 'Fuertes y rápidos'. Arrancó con potencia pero terminó completando una carrera rara, superado por Ángel David Rodríguez 'el Pájaro'. Acabaría clasificándose cuarto conde forma directa gracias a un tiempo de 11.07. En la cuarta carrera de ese primer corte, Arián Téllez (Playas de Castellón) conseguiría un segundo puesto con 10.75, solo superado por Patrick Chinedu al final con 10.67, mientras Carlos Bailón (Unicaja) se metía tercero con 10.96.

No tardaría en volver a la pista el propio Mario López Moure. Lo hizo con el 200, una prueba que no es la suya pero en la que le apetecía probarse. Cerró quinto con 22.05 y se clasificó por tiempos, ya con mejores sensaciones que en el 100 y con una muy buena curva. En la cuarta y última carrera de primera ronda aparecería Dani Rodríguez, el granadino del Playas de Castellón que fuese campeón nacional en la pista cubierta. Se colocó primero con un portentoso arranque, sobrado tras cinco meses sin correr en su distancia más natural, y ganó sobrado frenándose con mucha antelación para un tiempo final de 21.58, inferior eso sí al 21.31 de Pol Retamal en la primera carrera. Ya entonces había arrancado el decatlón el salobreñero José Luis López (La Rioja).

Ya por la tarde, David Jiménez saltaría a la pista de La Nucía inmerso en interrogantes tras haber entrenado fastidiado en las últimas semanas con graves molestias en el cuarto y el quinto metatarsiano. Dolorido, y castigado también en su concentración, el velocista granadino del Playas de Castellón no consiguió superar la semifinal, sexto con 48.45. Recibiría un homenaje Javier Sánchez, granadino del Nerja, como miembro del relevo 4x400, bronce en el Europeo sub-20.

Chispas entre Fontes y Ben

Sí lo conseguiría un antiguo compañero de entrenamientos y todavía amigo, Ignacio Fontes. El del Playas de Castellón, alumno de Jesús Montiel, se clasificó como segundo en la semifinal de 800 metros lisos tras una buena carrera en la que conservó en todo momento una buena ubicación. Anduvo tercero hasta que trató de colocarse primero en la recta final, algo que no sentó bien a Adrián Ben (FC Barcelona). Saltaron chispas en el roce, como es habitual en estas carreras, y pese a frenarse en la penúltima curva consiguió acelerar en la recta para rebasar a tiempo a Alberto Guerrero y clasificarse con 1:49.80, a catorce centésimas del 'culé'. El motrileño Alejandro Estévez consiguió clasificarse tercero en la suya con una marca de 1:50.04 tras la estela de Álvaro de Arriba, que hizo 1:49.88. Se interpuso entre ambos el andorrano Pol Moya. La joven marroquí Hasna Aich, del Ciudad de Motril, se probó y acabó sexta con 2:13.05.

Los velocistas recuperaron el protagonismo para disputar su segunda carrera del día, la semifinal. Mario López Moure arrancó de nuevo frente a Ángel David Rodríguez, intimidante y admirado a partes iguales. Con muchísima potencia, y en una versión muy mejorada respecto a la primera ronda, el madrileño se hizo con el triunfo con 10.56, ante la atenta mirada de 'el Pájaro' al llegar a meta. En la tercera semifinal daría otro golpe sobre la mesa Arián Téllez, partiendo desde la tercera calle con su amigo Carlos Bailón en la cuarta. El del Playas de Castellón impuso su superioridad con 10.61, por delante de Alberto Gavalda y quedando tercero y sin opciones de final Carlos Bailón, con 10.83. Apenas un atleta le mejoró por tiempos.

Emergerían luego los mediofondistas Benamar Djellal (Pontevedra) y Pablo Sánchez (Unicaja) en el 1.500. El motrileño, que acudió a la cita con mucho entusiasmo, acabó quinto con 3:54.29 en la primera semifinal, fuera de la gloria que sí consiguió Sánchez, tercero tras una gran carrera con 3:46.78 siguiendo al olímpico Kevin López, que hizo 3:46.44.

Emoción en el 100

A las diez de la noche ya, y mientras el motrileño Lorenzo Hernández iniciaba su concurso de lanzamiento de disco, toda la grada de La Nucía contuvo la respiración para presenciar la impresionante y fugaz final de 100 metros lisos con Arián Téllez y Mario López Moure, los pupilos de Manolo Jiménez, entre ellos. Fue una carrera emocionantísima, como no podía ser de otra forma en esta disciplina. Arián Téllez, que arrancó moviendo los brazos como palas y como si tirase de un camión, tomó la delantera; pareció asustarse, pese a todo, por la irrupción de Sergio Juárez a su izquierda. El del Valladolid se colgó el oro con una nueva personal de 10.32, quedando el granadino absorto y con 10.44 ya tras 'el Pájaro', que hizo 10.39. Se quedó a las puertas del podio Mario López Moure, con 10.48 el del Atletismo Numantino. «Lo luché, tuve mejores sensaciones en la semifinal pero no pude rematar luego. Mañana lo veré con otra perspectiva», se resignaba Arián Téllez a IDEAL.

Como el velocista, también aspiraba a lo máximo el joven pertiguista granadino del Cueva de Nerja, Isidro Leyva. Partía con opciones de medalla y acabó cuarto, errados sus tres intentos a la altura de 5.38m, quedándose en un 5.18 lejos de su personal de 5.35. Le superaron el campeón Adrián Vallés, con 5.48; Igor Bychkov y Manel Miralles.

Sí acabaría con lágrimas en los ojos por la emoción de los objetivos conseguidos Lorenzo Hernández. El lanzador del FC Barcelona consiguió lanzar el disco 57.30, aupándose hasta el escalón de la medalla de bronce, la primera que consigue al nivel absoluto el joven de 22 años, que se mantuvo primero y segundo durante varios intentos en la prueba que finalmente ganaría Lois Maikel Martínez con 58.31. Cuando al fin pudo imaginarse sin temor a despertar con la medalla al cuello, encontró a su madre tan orgullosa como él a pie de pista, cámara en mano. Se abrazaron y se sonrieron.

«Tenía una gran competencia pero conseguí meterles miedo. Yo, que soy de los pequeños, voy subiendo. Estoy contento, di todo lo que podía dar», reconoció Lorenzo Hernández a IDEAL. «Ha sido una temporada larga y dura. Me lesioné, mejoré marca, me perdí el Europeo sub-23… Ahora quiero volver a casa, estar en la playa con los míos. Apenas he estado cinco días en Motril este año», recordó el lanzador, que entrena en León.

Segunda jornada

El Campeonato de España absoluto de La Nucía seguirá desde esta mañana con la participación de la campeona de Europa de 10 kilómetros marcha, María Pérez, entre otros atletas granadinos todavía por mostrarse como Ainhoa Pinedo, Andrea Serrano o Claudia Estévez. Los que ayer se clasificaron para sus finales perseguirán hoy la medalla de oro brillante.