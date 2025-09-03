Arranca el nuevo proyecto del Ciudad de Granada

R. I. Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Con el objetivo de consolidar un proyecto que nació hace cuatro años, los chicos y chicas del Club Balonmano Ciudad de Granada inician una nueva pretemporada. La novedad más importante en el equipo masculino que militara en la Segunda División Nacional es la baja del que hasta la pasada temporada había sido el entrenador principal, Javier Elvira, que pasa a desempeñar otras funciones en el organigrama del club. Óscar Valero será el encargado de dirigir el nuevo proyecto y estará acompañado por Toni Martínez como segundo entrenador, Kike Ruiz como delegado y Alejandro Jiménez como oficial.

La plantilla está prácticamente cerrada pendiente de alguna incorporación de última hora. Son baja Gonzalo Manzano, Nebil El Moussaoui, Salva Moreno, Carlos Guerrero, Samu Roura, Marcos Arguibaiy y Dani Lara.

Óscar Valero contará en adelante con los siguientes jugadores. Como porteros, Carlos Manzano y David Rodríguez. Como pivotes Nacho Martín, Alejandro Da Silva y Carlos Sánchez (Trops Málaga). Como primeras líneas, Carlos Arenas, Rodrigo Peláez, Ismael Romero, José Delgado, José Rodríguez (BM Vega), Juan Fra (BM Bahía) y Diego Pradillo. Por su parte, Gustavo García que sufrió una importante lesión a final de temporada y se irá incorporando poco a poco.

Como extremos actuarán Joaquín Fernández, José Carlos Arjona, Jaime Coya, Cristhian Cavallini (BM Maracena), Enrique Fernández (BM Algeciras) y Oliver Martín (BM Padul).

La nueva temporada dará comienzo el sábado 27 de septiembre y los granadinos recibirán en la Chana a Sano BM Antequera el sábado a las 18:00 horas

Pablo Perea continuará un año más al frente del equipo femenino y contará en su 'staff' técnico con Cristian Amaya como segundo entrenador, Nerea Nadal como entrenadora de porteras y Dani Bueno de preparador físico.

El equipo, que militará en la Primera División Nacional, está pendiente de algunas incorporaciones para cerrar la composición de la plantilla. Son bajas Violeta Prados, Pilar López, Nayra Alfaro, Claudia Marchesi, Laura López, Carmen Mari, Lucia Rueda, Andrea Ortega, Paula de Gisbert y Carlos Martínez.

Pablo contara en principio con las porteras Ángela Muñoz (BM Veleta), las pivotes Rama Diane, Carla Manrique, Sonia Astorga (BM Vegas) y Marie Sulmont (Francia). De primeras líneas, María Fuentes, Erika Beltrán, Adriana Hernández, Adriana Jiménez, Carmen Jiménez, Irene Herrera (BM Veleta) y Eva Hernández. Como extremas, Marta Máiquez, Lucia Domínguez (BM Maravillas), Nerea Arranz y las juveniles Ana, Elena, Rocío (BM Padul).

La liga dará comienzo para este equipo el 27 de septiembre con el primer derbi de la temporada frente a Universidad de Granada a las 20:00 en el Complejo deportivo Chana.

