Arenas, Churriana y Motril lideran la clasificación

Balance positivo en la tercera jornada. Los seis conjuntos granadinos lograron cuatro triunfos por dos derrotas. Victorias a domicilio, en ambos casos por 0-1, del Arenas de Armilla en Porcuna y del Churriana de la Vega en Torreperogil. En los dos derbis granadinos triunfos locales, del CF Motril por la mínima ante el Huétor Vega (1-0); y del Recreativo Granada contra el Huétor Tájar por 3-1.

Los motrileños que entrena Chus Hevia vencieron de forma justa a un plantel como el Huétor Vega de Manuel Moreno 'Rizos' que se presentó muy justo de efectivos con motivo de la disputa del Mundial Universitario.

El gran protagonista del encuentro fue el portero visitante Donaire, que se ganó el sueldo realizando seis intervenciones de lujo, incluso un penalti que le detuvo a Antonio López. El único gol del encuentro, que hizo justicia, llegó en el 81 de juego por medio del local Brian. Los hueteños acabaron con nueve jugadores tras las expulsiones de Robert (minuto 75) y Armando (95). Además fueron expulsados tres miembros del cuerpo técnico.

El líder Arenas de Armilla suma pleno, tres partidos y tres victorias, además sin saber lo que es encajar un solo gol, tras ganar 0-1 en Porcuna. Los de Jorge Molina ganaron con un solitario gol, conseguido en el minuto 64 por medio de Adri Osorio, en un partido de oficio donde en un terreno de juego de reducidas dimensiones jugaron muy bien sus cartas.

La revelación Churriana de la Vega, hay que recordar que debuta en la categoría, venció en el estadio Abdón Martínez Fariñas a un plantel local como el Torreperogil en un envite igualado que se decantó para los granadinos. Los entrenados por Levi Cantero, con diana de Nacho Buil en el 34 de juego, siguen viviendo un sueño tras situarse en la zona noble con siete puntos de nueve posibles.