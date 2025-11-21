Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Rubiales.

Anticorrupción no ve indicios de que Rubiales percibiera comisiones de Novanet

Anticorrupción señala que no «consta evidencia de ningún tipo» de la que se pueda deducir una correlación entre los ingresos de Rubiales en el variable aprobado por la Asamblea de la RFEF, y las hipotéticas subvenciones gestionadas por Novanet

Europa Press

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

La Fiscalía Anticorrupción ha concluido en un informe que «no consta evidencia de ningún tipo» que establezca correlación alguna entre los ingresos del expresidente de ... la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, en concreto la parte variable del 0,15 por ciento aprobada por la Asamblea General el 26 de octubre de 2020, y las hipotéticas subvenciones gestionadas por la empresa Novanet y canalizadas hacia la RFEF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  4. 4 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  5. 5 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  6. 6 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  7. 7 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  8. 8 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  9. 9

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  10. 10

    Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Anticorrupción no ve indicios de que Rubiales percibiera comisiones de Novanet

Anticorrupción no ve indicios de que Rubiales percibiera comisiones de Novanet