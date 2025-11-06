Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los motrileños Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo posan contentos tras finalizar una jornada. J. A. S.

Vela

Ángel Ballesteros, Sonia Hidalgo y José María Guerrero, en el 'top 5' del circuito nacional snipe

Resta solo la regata de Santiago de la Ribera, en Murcia, tras celebrarse las de Motril, Melilla, Coruña, Madrid, Santander, Gijón y Alicante

José Antonio Salvador

Motril

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:41

Comenta

Disputadas siete pruebas del circuito nacional para la clase snipe (Motril, Melilla, La Coruña, Madrid, Santander, Gijón y Alicante), restando solo la regata a celebrase ... en Santiago de la Ribera en Murcia del 6 al 8 de diciembre, los regatistas motrileños Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara, Sonia Hidalgo Rubia y José María Guerrero Macías figuran en el top 5 de la clasificación general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  8. 8

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ángel Ballesteros, Sonia Hidalgo y José María Guerrero, en el 'top 5' del circuito nacional snipe

Ángel Ballesteros, Sonia Hidalgo y José María Guerrero, en el &#039;top 5&#039; del circuito nacional snipe