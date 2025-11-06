Ángel Ballesteros, Sonia Hidalgo y José María Guerrero, en el 'top 5' del circuito nacional snipe

Disputadas siete pruebas del circuito nacional para la clase snipe (Motril, Melilla, La Coruña, Madrid, Santander, Gijón y Alicante), restando solo la regata a celebrase ... en Santiago de la Ribera en Murcia del 6 al 8 de diciembre, los regatistas motrileños Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara, Sonia Hidalgo Rubia y José María Guerrero Macías figuran en el top 5 de la clasificación general.

Con la participación de 439 regatistas, Sonia Hidalgo y Ángel Ballesteros son tercero y cuarta en el ránking individual, por detrás de Beatriz Díaz y Martín Bermúdez de la Puente, del RCN Madrid, que comparten el primer puesto. En quinta posición, justo detrás de sus dos compañeros de club, se encuentra José María Guerrero.

Por categorías, en patrón lidera la clasificación Martín Bermúdez de la Puente Gallego, del Real Club Náutico Madrid con 287 puntos; segundo es Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara, del Real Club Náutico Motril con 244. En el tercer puesto se encuentra José María Guerrero Macías, del Real Club Náutico Motril con 202; cuarto es Roberto Bermúdez de Castro Rey, del Club Náutico Marina Coruña, con 200 puntos.

En cuanto a los tripulantes lidera el ránking Beatriz Díaz Norris, del Real Club Náutico Madrid con 287 puntos; completa el podio la motrileña Sonia Hidalgo Rubia, del Real Club Náutico Motril, que es segunda con 244; tercero es José Ramón Pardo Galgo, del Club Náutico Marina Coruña con 200; mientras que cuarta es Marina Sánchez Ferrer, del Real Club de Regatas Santiago de la Ribera con 200 puntos.