Ana Isabel Morales y Adrián Benito hacen los mejores tiempos en la Almuñécar Cota 1200

Fran Peláez Granada Martes, 27 de mayo 2025, 12:57

La trigésimo quinta edición de la Almuñécar Cota 1200 volvió a reunir este pasado domingo a lo mejor del ciclismo andaluz con una cita que congregó a más de 180 corredores en un recorrido de 26 kilómetros hasta el Alto de la Cabra Montés. La prueba, organizada por el C.C. Almuñécar, fue puntuable para el CAREBA Cadete y Júnior, la Copa de Andalucía Féminas, el Ranking Andaluz y el Premio de Montaña Ciclismo Carretera Diputación de Granada 2025.

Desde el Paseo San Cristóbal partió la carrera, donde el sub23 Adrián Benito (Extremadura Pebetero) y la máster 30 Ana Isabel Morales (Dr. Bike Granada) se impusieron con los mejores tiempos de la jornada, completando el recorrido en 52:57 y 43:15 respectivamente. La competición también coronó a los ganadores de las distintas categorías. En cadete salieron ganadores Ignacio Lirola (Santa Fé) y Alejandra del Río (Occidental Torremolinos Playa); en junior, Jesús Moreno (Team Grupo Serman) y Ana Cotrino (Electromercantil GR-100 Fem); en sub23, Adrián Benito (Extremadura Pebetero) y Alejandra Losquiños (Tenerife Bike Point-La Sede); en élite, Ignacio Gallego (Independiente) y Noelia Ruiz (Asociación C. La Herradura C); en máster 30, Óscar González (Electro Almodóvar) y Ana Isabel Morales (Dr. Bike Granada); en máster 40, Fernando Romera (Oliva Metalistería Bike) e Inmaculada Castillo (Fran Pozo); en máster 50, Antonio José Varón (Pambel Alquiler) e Inmaculada Martín (Ladies in Bike); y en máster 60, José Antonio Bravo (Dr.Bike Granada).

La cita deportiva contó con la presencia institucional del alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya; Luis Aragón Olivares, el concejal de Deportes, y Ángel Camarero Sánchez, el delegado en Granada de la Federación Andaluza de Ciclismo. Un año más, la Almuñécar Cota 1200 volvió a ser un éxito y se asienta cómo uno de los eventos de ciclismo en carretera más esperados del calendario andaluz.

