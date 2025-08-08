Álvaro Cárdenas guía a España B contra Portugal

Víctor M. Romero Viernes, 8 de agosto 2025, 12:52 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

El base granadino Álvaro Cárdenas fue uno de los grandes artífices de la victoria de la selección española B sobre la de Portugal, en la venganza de los españoles más jóvenes y sus grandes promesas para el futuro del equipo de Sergio Scariolo de los mayores. El granadino, que fue fichado de forma reciente por el Valencia Basket y cedido a la liga griega en las filas del Peristeri, para foguearse, resultó decisivo a la hora de conducir al conjunto rojo frente a los lusos, que tomaron la delantera en el marcador y obligaron a una remontada en la segunda parte.

De Cárdenas, formado en el baloncesto universitario de Estados Unidos, destacó su ritmo y explosividad en el juego para dar alas a sus compañeros en una dinámica más ofensiva y eficaz. Al mando del equipo español estuvo Álvaro, que se convierte en el líder de la dirección, como demostrara también en los triunfos sobre Costa de Marfil y República Checa. El base cuajó un gran partido y brilló con una actuación sólida y con 10 puntos anotados y otros 10 de valoración.

El granadino se consolida como el jefe del equipo después de que España haya superado a Portugal por 64-63 y tras un 25-40 en el descanso. Los de Ponsernau sólo dejaron anotar a Portugal 17 puntos en toda la segunda mitad.

España B salió con la ilusión de la jornada anterior, pero se encontró con una Portugal muy seria y con jugadores experimentados que quisieron poner pronto tierra de por medio. Los lusos controlaron los primeros 20 minutos con los de Jaume Ponsarnau sufriendo en la defensa de los tiros exteriores. Pero esta España B tiene algo que engancha a la afición y que puede cambiar la dinámica de un partido: talento. Y en esta ocasión Isaac Nogues, Lucas Mari o Great Osobor fueron capaces de cerrar el aro.

En ataque el equipo de Jaume Ponsarnau tiene el 'flow' de Baba Miller, la efectividad de Guillem Ferrando, la muñeca de Jordi Rodríguez o la explosividad de Álvaro Cárdenas. Entre todos remontaron la ventaja de Portugal y llegaron a un final igualado, decidido por una canasta tras rebote ofensivo de Osobor y, cómo no, de una gran defensa final.

Eurobasket U20 femenino

La granadina Cristina Sánchez, que compite con la selección española en el Eurobasket U20, logró clasificarse para los cuartos de final tras superar a Alemania, y tendrá como siguiente obstáculo a Turquía en la lucha por las medallas. En el combinado nacional también forma parte del cuerpo técnico el granadino Álex Gómez. Marina Mata fue la mejor del encuentro con 20 puntos, 8 rebotes y 28 de Valoración, mientras que la nazarí Cristina Sánchez Cerqueira anotó 4 puntos en sus 8 minutos sobre la cancha.

Temas

Cárdenas

España

Portugal