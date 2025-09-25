Almuñécar se prepara para acoger la prueba Trópico Europa este domingo

Salida de la prueba en la edición anterior de la prueba sexitana.

La XXXVI prueba de fondo 'Trópico Europa' volverá a situar a Almuñécar en el epicentro del atletismo provincial este domingo. La localidad será escenario de una de las 17 citas del 38º Gran Premio de Fondo 'Universo Lorca', consolidado como uno de los circuitos de fondo más importantes de Andalucía.

El evento, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, contará con salida y meta en el estadio municipal Francisco Bonet. Los participantes recorrerán un total de 10 kilómetros en un trazado único que combina la belleza rural de la Vega de Río Verde, entre plantaciones de chirimoyos, con un espectacular itinerario urbano que discurre por los principales paseos marítimos: El Altillo, La Caletilla, San Cristóbal y Puerta del Mar.

Circuito Diputación

La localidad granadina de Aldeire acogía el pasado domingo la esperada BTT Marquesado del Zenete, una cita con la que se reanudaba el Circuito Provincial BTT Media Maratón Diputación de Granada 2025, organizada por el CD Cara Oculta Sierra Nevada. Con una meteorología calurosa y un entorno natural imponente al pie de Sierra Nevada, la jornada arrancó a las 10.00 horas desde el Camino Bajo, punto neurálgico del evento.

En una carrera marcada por la exigencia física y técnica de un recorrido de 42 kilómetros combinando pistas forestales, senderos y zonas técnicas, el corredor élite Antonio García Albadalejo (Gonvibike's Riders, C.C.) impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales, cruzando la línea de meta en solitario con un tiempo de 1h 46 min 28 seg.

En la categoría femenina, la más rápida fue Eva Pérez (Dr. Bike Granada, C.D.), que completó la prueba en 2h 32 min 27 seg, demostrando una gran resistencia en un trazado especialmente duro.

La próxima prueba del Circuito Provincial BTT Media Maratón Diputación de Granada 2025 será el domingo 5 de octubre: la IV BTT Benalúa Geoparque Granada. Las inscripciones todavía están abiertas para esta cita.

Ajedrez

Ángel Serrano, de 17 años, tuvo un fin de semana sobresaliente en los campeonatos de Andalucía de Ajedrez celebrados en Bailén. El ajedrecista del Club Villa de la Zubia consiguió su primer título andaluz y un segundo puesto en las dos modalidades disputadas.

El domingo, Ángel se proclamó campeón de Andalucía de Ajedrez Relámpago. Su camino hacia la victoria fue casi perfecto: logró un pleno de victorias, salvo las tablas en la última ronda que aseguraba el título. El éxito de Serrano comenzó el sábado, en el Campeonato de Andalucía de Ajedrez Rápido, donde obtuvo el segundo lugar. Terminó con la misma puntuación que el campeón pero con un peor desempate Buchholz.

Su compañero David, de 15 años y actual campeón de Andalucía sub-16, se subió al podio con un sólido tercer puesto.

Baloncesto GmasB

El club de baloncesto GmasB, comprometido con los valores sociales y educativos, ha iniciado su duodécima campaña de recogida de material escolar, «La Canasta Más Solidaria». Desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre, el club, en colaboración con la Fundación Marcelino Champagnat y Alfa Almanjayar, invita a todas las familias a donar material escolar para ayudar a cubrir los gastos de inicio de curso de los niños más necesitados. Esta iniciativa, que une el deporte con la solidaridad, busca asegurar una educación digna para todos los jóvenes.

La campaña forma parte de una serie de acciones sociales promovidas por el GmasB, que incluyen el «Aula de estudio Endesa Basket Girlz». El club agradece a CaixaBank, a través de su Acción Social, el apoyo para poder realizar estas actividades que promueven la educación en valores y la formación deportiva de sus jóvenes. Y es que es una colaboración de Fundación « la Caixa» a través de Caixabank

El GmasB se centra en colaborar con organizaciones ubicadas en los barrios de Almanjayar y La Chana, que realizan una labor social desinteresada para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión. El club se compromete a ayudar a cubrir las necesidades básicas de estas asociaciones, aunque también está abierto a colaborar con otras que lo soliciten.

¿Qué material escolar puedes donar?

La lista de material solicitado es amplia y variada, ya que las necesidades de las familias son diversas. El club ha destacado los siguientes artículos:

- Libretas: de diferentes tamaños (cuartilla y folio) y cuadrículas.

- Material de escritura: bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas, rotuladores, lápices de colores y ceras.

- Accesorios: cartulinas, cuadernos, recambios, carpetas y fundas de plástico.

- Material de arte: plastilinas y pinturas de dedos.

- Otros esenciales: estuches, pegamento, Tipex, clips y mochilas.

Además, el club ha habilitado una hucha solidaria para recoger aportaciones económicas, que se destinarán a la compra de material complementario que las asociaciones necesiten. El GmasB enfatiza que «todo suma» en esta causa, y que cualquier contribución es bienvenida. El club ha animado a sus jóvenes deportistas a participar en esta campaña, para que se den cuenta de que el baloncesto es un vehículo para ayudar a los demás.

