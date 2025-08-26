Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Organizadores muestran el cartel de la competición sexitana. Ideal
Voelibol

Almuñécar despide agosto con un torneo de vóley playa

Se celebra este domingo en Puerta del Mar y habrá trofeos y premios en metálico para los mejores clasificados de cada categoría

Ideal

Martes, 26 de agosto 2025, 19:19

Almuñécar se prepara para acoger este domingo, 31 de agosto, el Torneo de Vóley Playa Almuñécar 2025, que tendrá lugar en las pistas municipales de vóley playa ubicadas en la Playa Puerta del Mar.

La presentación de este evento, que cuenta con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar y el apoyo de patrocinadores locales, dispuso de la presencia del concejal de Deportes, Luis Aragón, junto al vicepresidente del Club Almuñécar Vóley, Manuel Fajardo y la encargada de la organización del torneo, Rocío Molina Martín, quienes animaron a participar en esta cita deportiva para despedir la temporada estival.

El torneo está destinado a las categorías absoluto masculino, femenino, mixto e infantil, y habrá trofeos y premios en metálico a los mejores clasificados de cada categoría.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  2. 2 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  3. 3

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  4. 4 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  5. 5 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  6. 6

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  7. 7

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  8. 8

    La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos
  9. 9

    La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos
  10. 10

    Los nuevos halcones del cielo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar despide agosto con un torneo de vóley playa

Almuñécar despide agosto con un torneo de vóley playa