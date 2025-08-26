Almuñécar despide agosto con un torneo de vóley playa

Ideal Martes, 26 de agosto 2025, 19:19 Comenta Compartir

Almuñécar se prepara para acoger este domingo, 31 de agosto, el Torneo de Vóley Playa Almuñécar 2025, que tendrá lugar en las pistas municipales de vóley playa ubicadas en la Playa Puerta del Mar.

La presentación de este evento, que cuenta con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar y el apoyo de patrocinadores locales, dispuso de la presencia del concejal de Deportes, Luis Aragón, junto al vicepresidente del Club Almuñécar Vóley, Manuel Fajardo y la encargada de la organización del torneo, Rocío Molina Martín, quienes animaron a participar en esta cita deportiva para despedir la temporada estival.

El torneo está destinado a las categorías absoluto masculino, femenino, mixto e infantil, y habrá trofeos y premios en metálico a los mejores clasificados de cada categoría.

Temas

Premios

Almuñécar