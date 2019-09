Triatlón Cross Almuñécar corona a Nicolás Puertas y Rocío Espada como campeones de Andalucía Rocío Espada celebra la victoria tras cruzar la meta. / DE HARO La prueba fue puntuable para el Circuito Trigranada JUAN MANUEL DE HARO Almuñécar Miércoles, 11 septiembre 2019, 02:08

El cordobés Nicolás Puertas Fernández, (Team Portugaletekoa), y la onubense Rocío Espada Vázquez (Simón Verde–Isposssible Team) se proclamaron campeones de Andalucía de Triatlón Cross 2019 en la IV Triatlón Cross Sexitano #387, que además de coronar a los mejores de Andalucía era puntuable para el II Circuito Trigranada de esta modalidad.

Los triatletas tuvieron que completar un primer segmento de 1.000 metros de natación con salida desde la playa El Tesorillo, a continuación se enfrentaron a 22 kilómetros de bicicleta de montaña y finalizaron con 7 kilómetros de carrera a pie por el Parque Mediterráneo, con un recorrido total de 30 kilómetros.

Nicolás Puertas Fernández, el que fuera también campeón de Europa júnior el pasado año y ahora, en su primer año como sub 23, se tuvo que esforzar al máximo, tal y como reconoció al llegar a la meta, sobre todo en la última transición, la carrera a pie, porque Cuéllar le llevaba una ventaja de más de dos minutos, pero al final dejó un tiempo de 1 hora, 49 minutos y 33 segundos, que le supuso el campeonato. El segundo puesto y el subcampeonato fue para Rubén Cuéllar (Montilla de Córdoba), que hizo un tiempo de 1:52:02, y completó el podio con la tercera posición Alejandro Carrasco (Utrera Acuática de Sevilla), con un tiempo de 1:53.58.

En la categoría femenina, que tuvo el mismo recorrido, la victoria fue para la onubense Rocío Espada Vázquez, que revalidó el título andaluz por cuarto año consecutivo de esta especialidad tras emplear un tiempo de 2:22:58. Espada se preparó bien el campeonato porque aprovechó sus vacaciones para entrenarse desde el pasado martes sobre el circuito sexitano. «Han sido unos circuitos espectaculares y sobre todo la organización ha sido increíble. En las transiciones donde mejor me he encontrado ha sido la bici porque es donde más disfruto; en el agua sufro porque no es mi medio y a pie es ya supervivencia», dijo.

El segundo puesto y el subcampeonato se lo llevó la jienense, Ana Gay (Sobre 2 Ruedas Bike) hizo un tiempo de 2:26:01, y el bronce fue para la malagueña Beatriz Jiménez, con un tiempo de 2:29.15.

En el apartado local, el podio quedó compuesto por Juan Carlos Juárez Montes, seguido de Pablo Jerónimo Fornes y Juan José Rivas Ramírez; el cuarto puesto fue para Miguel Ángel Benítez Pérez.

En los parciales, los primeros clasificados, masculino y féminas, también tuvieron premio. En natación, Alejandro Pareja Villar y Paula Saldaña; en bici, Francisco Javier Pérez Rodríguez y Rocío Espada, y, en carrera, Nicolás Puertas y Ana Gay.

En la categoría júnior los campeones de Andalucía fueron Samuel Resina Encinas (Triatlón Tijola-Ociodeporte Baza) y Andrea Galacho Quintero (Rincón de la Victoria).

Además de las medallas para los tres primeros clasificados en cada categoría, también hubo trofeos y regalos, junto con los premios en metálico.