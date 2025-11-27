Almuñécar acoge a los mejores especialistas de kenpo en Andalucía
La localidad granadina acoge la III Liga autonómica de prebenjamín a cadete
R. I.
Almuñécar
Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:20
El pabellón municipal de Deportes 'Antonio Marina' de Almuñécar volverá a convertirse este sábado en el epicentro del kenpo autonómico con la celebración de la ... III Liga Andaluza con las modalidades de kata (formas) y kobudo (con armas). Un evento que reunirá a competidores de todas las provincias, desde las categorías prebenjamín hasta la cadete, y que contará con una destacada participación de deportistas locales de Almuñécar y La Herradura.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento sexitano, Luis Aragón; y el coordinador de la escuela municipal, Miguel Rivas Domínguez, presentaron el evento acompañados por casi una treintena de jóvenes. El edil destacó la importancia de que Almuñécar vuelva a acoger una cita de este nivel al reunirse «talento, esfuerzo y valores».
