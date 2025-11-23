Almuñécar acoge el arranque de la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano

Almuñécar se convirtió este sábado en el escenario de la primera y segunda jornada de la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano, una cita que ... se desarrolló bajo el lema «Ni una menos» y que se enmarca dentro de la programación municipal con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Antes del inicio de la competición, los concejales de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón y María del Carmen Reinoso, respectivamente; junto al vicepresidente del Club Balonmano Almuñécar, Miguel Jiménez Corral y la delegada de la Federación Andaluza de Balonmano (FAB) en Almería, Roma García, se sumaron a las jugadoras de los distintos equipos, en una foto de familia sosteniendo una pancarta con el mensaje «Almuñécar contra la violencia de género».

A continuación, las portavoces de cada club hicieron lectura de un manifiesto conjunto en el que expresaron su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia hacia las mujeres tanto física, psicológica o estructural.

El edil de Deportes mostró su satisfacción por el desarrollo de la jornada y subrayó tanto el nivel deportivo como el mensaje que acompañó la competición. «Hemos disfrutado de unos partidos donde ha quedado claro que estas deportistas no han perdido ni sus habilidades ni su gen competitivo. Han demostrado el gran nivel que hay en esta liga andaluza, en un día en el que, además, nos unimos para denunciar la violencia contra las mujeres. Es un orgullo para Almuñécar ser sede de una jornada que combina excelencia deportiva y compromiso social», señaló Luis Aragón.

Por su parte, la concejal de Igualdad y Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, destacó la relevancia que supone que el deporte se sume a la lucha contra las violencias machistas. «Agradecemos que la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano vuelva a implicarse un año más en esta causa. La violencia de género nos interpela a toda la sociedad, y desde todos los ámbitos debemos posicionarnos con firmeza. Iniciativas como esta refuerzan que el deporte puede ser un espacio para la unión, la igualdad y el respeto».

La jornada reunió a cinco equipos andaluces como el Balonmano Veteranas Granada, Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol, CD ASAB Sevilla, Veteranas GTS BM Ciudad de Algeciras y Towanda Balonmano Veteranas Almería.