Alberto Gonzálezy Lidia Fernández vencen en la Media Maratón de Guadix
El Gran Premio de Fondo Diputación de Granada encara su fase final
Granada
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:04
Alberto González (CD GQtraining) y Lidia Fernández se alzaron con el triunfo en la Media Maratón de Guadix, prueba puntuable del GP de Fondo Diputación ... de Granada.
El primero cruzó la meta con un tiempo de 01:10:27, más de medio minuto antes que su principal perseguidor, Walid Kemou (Sayma Níjar). Francisco Buendía completó el podio de la sénior masculina con una marca de 01:13:49.
En la femenina, Fernández reinó en 01:43:26. Tras ella, llegaron Iris Madrigal y Elisa Conde (CD Adra Trail Running), plata y bronce a 25 segundos y cuatro minutos, respectivamente, del oro. La próxima prueba, en Almuñécar el domingo 28.
