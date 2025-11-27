Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un instante del XVII Torneo de Otoño Villa de La Zubia de ajedrez. R. I.
Éric Ruiz Lao

El ajedrecista de 13 años que lo gana todo en Granada

Su victoria en el XVII Torneo de Otoño Villa de La Zubia sigue a la del campeonato juvenil

R. I.

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:28

El joven talento Éric Ruiz Lao, de tan solo 13 años, ganó el XVII Torneo de Otoño Villa de La Zubia de ajedrez. Este éxito, ... sumado al del campeonato juvenil de Granada, corona un excelente momento de forma. Éric demostró su superioridad con seis victorias consecutivas pese a ceder en la última partida con Joaquín Razola, decantándose a su favor la balanza en un cuádruple empate por el sistema Buchholz.

