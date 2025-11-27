El ajedrecista de 13 años que lo gana todo en Granada

El joven talento Éric Ruiz Lao, de tan solo 13 años, ganó el XVII Torneo de Otoño Villa de La Zubia de ajedrez. Este éxito, ... sumado al del campeonato juvenil de Granada, corona un excelente momento de forma. Éric demostró su superioridad con seis victorias consecutivas pese a ceder en la última partida con Joaquín Razola, decantándose a su favor la balanza en un cuádruple empate por el sistema Buchholz.

En las categorías inferiores, Jorge Rubio se llevó la victoria en el apartado sub 12 con 4.5 puntos, mientras que Antonio Ruiz revalidó su dominio en la categoría local con 5. La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia del concejal de Deportes, Javier Aguado, quien subrayó la importancia de los valores del ajedrez y el compromiso firme del Ayuntamiento de La Zubia con todas las disciplinas deportivas.

Aguado aprovechó la ocasión para invitar a todos los asistentes al próximo gran evento ajedrecístico: el XIV Torneo Internacional a ritmo lento Villa de La Zubia que se celebrará durante el puente de diciembre, y que ya tiene confirmados 90 participantes.