Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»

El partido entre los equipos juveniles del Huétor Tájar y del Atarfe Industrial del pasado sábado acabó en agresión múltiple y tangana tras una dura ... entrada en el último minuto. Futbolistas de ambos conjuntos, con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, protagonizaron el incidente en un nuevo caso de violencia en el deporte base granadino.

«Pasado el tiempo reglamentario de los 90 minutos y estando en el último de los cinco de descuento que di, inmediatamente después de la acción del jugador número 11 del Atarfe en la que es expulsado, se produjo la reacción de al menos dos jugadores del Huétor Tájar, que le recriminaron la acción con empujones. Mi asistente número 2 y yo pudimos observar clara e inequívocamente cómo el dorsal 17 del Atarfe propinó hasta tres golpes con su puño derecho al 22 del Huétor Tájar, lo que provocó que la mayoría de jugadores y cuerpo técnico se acercasen a la zona», recogió el acta del cuerpo arbitral.

«Su ánimo fue de separar la pelea inicial para que no llegara a una batalla campal, consiguiéndolo», prosiguió, unos hechos que corroboran ambos conjuntos. «También saltaron al campo los padres, que estaban en la grada. Intentaron separar a los jugadores, que fueron los que se enzarzaron. No deben hacerlo, pues no les corresponde tal labor y vamos a acabar con los campos precintados como en otros territorios. Es un riesgo, ya que otro progenitor no tiene por qué saber si han saltado para pegarle a su hijo o no y puede masificar la pelea», explicó Luis Daza, presidente del Huétor Tájar, a IDEAL.

«Los partidos de juveniles suelen ser calientes. Al final, hacen lo que ven a los profesionales por televisión. Mis jugadores le recriminaron la entrada al del Atarfe, que le pisó la cabeza a nuestro portero. Lo empujaron, algo que no defiendo, pero que tampoco puedo criticar. Defendieron a su compañero. Si hubiesen protagonizado la agresión, tomaría cartas en el asunto y los echaría del club. Hay que erradicar el insulto y la violencia del fútbol. En otros deportes no ocurre», finalizó.

«Hay que cambiar el arbitraje»

Por su parte, Alberto Chica, entrenador del Juvenil del Atarfe Industrial, se mostró arrepentido de lo sucedido. «El que me conoce lo sabe de sobra. Tengo 50 años y la cosa ha cambiado mucho con respecto a cuando yo jugaba. Lo primero que hago en mis equipos es inculcar respeto por el contrario, el árbitro o el público. A mis jugadores los quiero como a mis hijos, pero tras la pelea les dije que había sido una vergüenza. Esperaremos a la sanción del comité, pero también valoramos tomar medidas desde el club. No pueden pasar esas situaciones», contó a este diario.

También pidió efectuar cambios en la manera de aplicar el reglamento. «Lo he hablado con árbitros y entrenadores. Se pita a chicos como si fuesen profesionales, dejando jugar y permitiendo de más el choque. Eso calienta los partidos. El árbitro debe señalar más faltas y parar el juego si fuese necesario ante entradas duras o situaciones parecidas. Hasta me planteo dejar de entrenar, lo que pasó fue lamentable», cerró.