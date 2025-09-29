Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores de Huétor Tájar y Atarfe Industrial, durante la pelea. R. I.
Violencia en Granada

Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»

Ambos clubes condenan los hechos, que surgieron a raíz de una dura entrada en el último minuto

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:13

El partido entre los equipos juveniles del Huétor Tájar y del Atarfe Industrial del pasado sábado acabó en agresión múltiple y tangana tras una dura ... entrada en el último minuto. Futbolistas de ambos conjuntos, con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, protagonizaron el incidente en un nuevo caso de violencia en el deporte base granadino.

