La AGPD reúne a los deportistas de Granada más destacados en 2025

La Asociación Granadina de Periodistas Deportivos (AGPD) vivió su noche más especial en el Auditorio de la Caja Rural con la entrega de los premios ... a los deportistas más destacados de la provincia durante 2025. María Pérez y Marcelo Sánchez fueron designados como los mejores en las categorías femenina y masculina, mientras que Jacinto Garzón fue condecorado como mejor entrenador y el Granada CF Femenino, como el mejor club. Una Stancev recibió una mención especial por proclamarse campeona del mundo universitaria en salto de altura y Ana Alonso, la correspondiente a los deportes de invierno.

Inauguró el acto la presidenta Noelia Gómez Mira, en su primera gala tras tomar el relevo de Antonio Rodríguez Baena, a quien le entregó una placa como reconocimiento a su brillante gestión durante doce años en el cargo. Como deportistas también fueron reconocidos Melitón Briñas, mejor deportista adaptado por su talento en el tiro al plato; Samuel Molina y Abril Angulo, como promesas del kickboxing y del kárate respectivamente; Thiago Huertas, en el mundo del motor como campeón de España de karting en categoría 'rookie'; Miguel Novo, como leyenda tras entrenar al Motril durante más de una década con récord de temporadas y partidos con un ascenso a Segunda B; Esther González, como máxima goleadora de la pasada Eurocopa femenina; Pipi Cardell, tras su cumbre en el Nanga Parbat del Himalaya; Joaquín Galera, a título póstumo tras su fallecimiento este año como primer ciclista granadino en ganar una etapa en el Tour de Francia; la selección de fútbol de la UGR, en la categoría universitaria por su bronce en el Mundial de China; y el Real Club Náutico de Motril, por su promoción del deporte al ofrecer pesca, vela, natación, regatas de cruceros, cursos y un aula náutica.

Entregaron premios también la Diputación, al esfuerzo del ciclista David Valero, del Ayuntamiento de Las Gabias y del futbolista Iván Casares; y el Ayuntamiento de Granada, para Cetursa y Puleva por sus valores deportivos. En el transcurso de la gala actuó el grupo granadino La Guardia. Asistieron las principales autoridades políticas de la ciudad y representantes de los diversos patrocinadores, además de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva; y Juan Tribuna, presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.