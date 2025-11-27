La AGPD reúne a los deportistas de Granada más destacados en 2025

GalaLa AGPD reúne a los deportistas de Granada más destacados en 2025
María Pérez, Jacinto Garzón, Marcelo Sánchez, Una Stancev, Ana Alonso y el Granada femenino, entre algunos de los galardonados
R. I.
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:00
La Asociación Granadina de Periodistas Deportivos (AGPD) vivió su noche más especial en el Auditorio de la Caja Rural con la entrega de los premios ... a los deportistas más destacados de la provincia durante 2025. María Pérez y Marcelo Sánchez fueron designados como los mejores en las categorías femenina y masculina, mientras que Jacinto Garzón fue condecorado como mejor entrenador y el Granada CF Femenino, como el mejor club. Una Stancev recibió una mención especial por proclamarse campeona del mundo universitaria en salto de altura y Ana Alonso, la correspondiente a los deportes de invierno.
Inauguró el acto la presidenta Noelia Gómez Mira, en su primera gala tras tomar el relevo de Antonio Rodríguez Baena, a quien le entregó una placa como reconocimiento a su brillante gestión durante doce años en el cargo. Como deportistas también fueron reconocidos Melitón Briñas, mejor deportista adaptado por su talento en el tiro al plato; Samuel Molina y Abril Angulo, como promesas del kickboxing y del kárate respectivamente; Thiago Huertas, en el mundo del motor como campeón de España de karting en categoría 'rookie'; Miguel Novo, como leyenda tras entrenar al Motril durante más de una década con récord de temporadas y partidos con un ascenso a Segunda B; Esther González, como máxima goleadora de la pasada Eurocopa femenina; Pipi Cardell, tras su cumbre en el Nanga Parbat del Himalaya; Joaquín Galera, a título póstumo tras su fallecimiento este año como primer ciclista granadino en ganar una etapa en el Tour de Francia; la selección de fútbol de la UGR, en la categoría universitaria por su bronce en el Mundial de China; y el Real Club Náutico de Motril, por su promoción del deporte al ofrecer pesca, vela, natación, regatas de cruceros, cursos y un aula náutica.
Entregaron premios también la Diputación, al esfuerzo del ciclista David Valero, del Ayuntamiento de Las Gabias y del futbolista Iván Casares; y el Ayuntamiento de Granada, para Cetursa y Puleva por sus valores deportivos. En el transcurso de la gala actuó el grupo granadino La Guardia. Asistieron las principales autoridades políticas de la ciudad y representantes de los diversos patrocinadores, además de Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva; y Juan Tribuna, presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.
