Los premiados posan para la foto de familia. AGPD

Gala

La AGPD reúne a los deportistas de Granada más destacados en 2025

María Pérez, Jacinto Garzón, Marcelo Sánchez, Una Stancev, Ana Alonso y el Granada femenino, entre algunos de los galardonados

R. I.

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

La Asociación Granadina de Periodistas Deportivos (AGPD) vivió su noche más especial en el Auditorio de la Caja Rural con la entrega de los premios ... a los deportistas más destacados de la provincia durante 2025. María Pérez y Marcelo Sánchez fueron designados como los mejores en las categorías femenina y masculina, mientras que Jacinto Garzón fue condecorado como mejor entrenador y el Granada CF Femenino, como el mejor club. Una Stancev recibió una mención especial por proclamarse campeona del mundo universitaria en salto de altura y Ana Alonso, la correspondiente a los deportes de invierno.

