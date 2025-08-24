Adiós prematuro de Roberto Carballés en el US Open ante Rinderknech

Víctor M. Romero Domingo, 24 de agosto 2025, 21:21 Comenta Compartir

Roberto Carballés se despidió del US Open al caer ante el francés Arthur Rinderknech por 6/7, 5/7, 6/4 y 2/6. Carballés, que tiene en su palmarés dos títulos ATP, se midió al francés número 77 del mundo Arthur Rinderknech en la primera ronda del US Open, y después de llegar hasta segunda ronda en los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati.

El número 84 de la ATP pasó por una importante lesión esta temporada, lo que le hizo perderse Roland Garros, aunque firmó la tercera ronda en el Open de Australia en el arranque de 2025 y la primera en Wimbledon.

El granadino mantuvo con bastante autoridad su servicio, con solidez y pocos errores, aunque para ello tuvo que ampliar el porcentaje de primeros con el saque.

Carballés fue siempre por delante en el primer set, para soportar la gran humedad de Nueva York, y dominar al francés, también alentado por la grada, esta vez se notaron los gritos de ánimo nombrando a Rober tanto como al francés.

Eso sí, el jugador de la RST de Granada, corrió riesgo de break en el séptimo juego, pero lo superó para culminar al 4/3 con resistencia en la red y cerrar con una bonita volea. Un 15/30 fue luego un espejismo y se produjo el empate a cuatro. La igualdad se mantuvo hasta el tie break, que se puso pronto cuesta arriba para el granadino, hasta el 2/6, para ceder la manga por 2/7, al primer punto.

El partido se le complicó a Carballés cuando, en el segunso set, que discurrió con la misma tónica de mantener los dos jugadores el saque, llegó al 5/6 y el galo aprovechó el segundo punto de break, para colocarse con 2-0 tras el 7/5. Era la primera rotura, pero Roberto no se vino abajo y empezó la tercera manga con un 3/1 favorable y tras ganar al resto y hacer útil un 0/40. Muy firme y seguro, lo cerró por 6/4 con juego en blanco.

Subió la moral del nazarí, que va para la década instalado en el top 100 mundial ATP y todavía con recorrido a sus 32 años, más un físico de lo más resistente que le ayuda. Su objetivo es meterse en la segunda semana de Grand Slam.

En 2023 enseñó los dientes tras sorprender al danés Holger Rune en primera ronda, aunque tampoco alcanzó los octavos en Estados Unidos. Sin embargo, el granadino se puso contra las cuerdas tras el 2/3 y acabó derrotado por 2/6.

