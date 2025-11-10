Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El granadino Iván Segura celebra un punto. Badminton Photo - Alan Spink

Deporte adaptado

Iván Segura roza el podio en el 'parabadminton' de Japón

El jugador granadino consagra su progresión a nivel internacional

R. I.

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

El granadino Iván Segura rozó la pelea por las medallas en el podio del torneo internacional de 'parabadminton' de Japón, disputado en Shizuoka en concreto. ... Los cuartos de final que allí alcanzó en la categoría individual SH6 confirmó su progresión hasta ubicarle entre los mejores del mundo en su disciplina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  8. 8 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  9. 9 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  10. 10 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Iván Segura roza el podio en el 'parabadminton' de Japón

Iván Segura roza el podio en el &#039;parabadminton&#039; de Japón