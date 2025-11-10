Iván Segura roza el podio en el 'parabadminton' de Japón

El granadino Iván Segura rozó la pelea por las medallas en el podio del torneo internacional de 'parabadminton' de Japón, disputado en Shizuoka en concreto. ... Los cuartos de final que allí alcanzó en la categoría individual SH6 confirmó su progresión hasta ubicarle entre los mejores del mundo en su disciplina.

Segura obtuvo dos victorias ante rivales de primer nivel en la fase de grupos; una de ellas, con el campeón paralímpico Krishna Nagar. Su solidez en el juego y su capacidad de adaptación frente a oponentes con amplia trayectoria internacional marcaron su paso por el torneo. Ya en cuartos de final cayó con el estadounidense Miles Krajewski, número dos del ranking mundial, pese a mostrar un gran nivel técnico y una notable mejora táctica especialmente en el segundo set.

En la modalidad de dobles masculino, Segura venció junto a Manuel Serrano a los alemanes Robin Weiler y Marco Zwillus pero luego cedieron ante los peruanos Nilton Quisque Ignacio y Héctor Jesús Salva Tunque. El granadino rubricó aun así su paso adelante internacional.