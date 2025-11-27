Daniel Rodríguez gana la medalla de plata en el Europeo de tenis de mesa paralímpico

Deporte adaptadoDaniel Rodríguez gana la medalla de plata en el Europeo de tenis de mesa paralímpico
El motrileño formó pareja con el bilbaíno Iker Sastre
R. I.
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:04
El motrileño Daniel Rodríguez ganó la medalla de plata en el Campeonato de Europa de tenis de mesa paralímpico en silla de ruedas con el ... bilbaíno Iker Sastre como pareja en la dobles clase MD4. Esta presea supone un hito en sus trayectorias como primer podio continental juntos y confirma su rápido ascenso en el circuito internacional.
Rodríguez y Sastre desplegaron un juego veloz, preciso y coordinado desde el principio, con estrategia, golpes certeros y determinación. La pareja evidenció su química en cada encuentro, remontando momentos difíciles. En la final se midieron a los campeones paralímpicos, los eslovacos Peter Lovas y Jan Riapos, perdiendo por 1-3 un duelo muy disputado. Los españoles llegaron a empatar en el segundo set al ganarlo por 11-5. La plata vaticina un gran futuro a la pareja.
