Daniel Rodríguez devuelve una bola con su compañero Iker Sastre al lado. ITTF

Deporte adaptado

Daniel Rodríguez gana la medalla de plata en el Europeo de tenis de mesa paralímpico

El motrileño formó pareja con el bilbaíno Iker Sastre

R. I.

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

El motrileño Daniel Rodríguez ganó la medalla de plata en el Campeonato de Europa de tenis de mesa paralímpico en silla de ruedas con el ... bilbaíno Iker Sastre como pareja en la dobles clase MD4. Esta presea supone un hito en sus trayectorias como primer podio continental juntos y confirma su rápido ascenso en el circuito internacional.

