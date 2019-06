El Acróbatos corona a tres campeones de España en sus filas

De los más de 700 gimnastas que compitieron en el Open Internacional de Gimnasia Acrobática celebrado en Granada, solo un grupo selecto consiguió llegar a disputarse los mejores puestos en la final. Estos fueron los que, tras realizar sus ejercicios aprovechando cada posible oportunidad para plasmar sobre la pista todo su talento y capacidad, consiguieron sumar la media requerida para alcanzar la tan deseada clasificación. No solo se trataba de una tarea ardua y de máximo esfuerzo, teniendo en cuenta la dificultad de los ejercicios realizados, sino que también se sumaba al trabajo realizado el cansancio y estrés acumulados de los dos días anteriores, en los que los gimnastas comenzaban a plasmar su talento con los ejercicios dinámicos y de equilibrio. A pesar de todas las adversidades dispuestas, la pista central del Palacio de Deportes de Granada gozó ayer de todo tipo de excentricidades para aquellos no tan familiarizados con la disciplina. Asombra e incluso abruma el pensar que existe tanto talento y de tal tipo en el país y, más explícitamente, dentro de nuestra ciudad, pues fueron justamente los gimnastas pertenecientes al club local Acróbatos los que más brillaron durante los tres días que duró la competición, llegando a clasificar a todos sus equipos en la final.

En cuando a los resultados del Campeonato Nacional, los granadinos se llevaron a casa catorce medallas, entre ellas tres oros. Ismael Medina y Luz Lupiañez como pareja mixta sénior; Iris Robles, María Castañeda y Sara Jiménez en trío senior y Eva García, Pilar Rodela y Luz Fernández en trío júnior 2.

Los aplausos incesantes de los más de dos mil espectadores que asistieron al Palacio cada uno de los tres días que duró la competición rodeaban la pista y, en el centro de la misma, los jóvenes gimnastas ponían en tela de juicio los resultados conseguidos a partir de la suma de un gran talento y muchas horas de trabajo y esfuerzo constantes que no cesaron ni un solo día del año. No dejaron de verse las vendas y las lágrimas, que no impedían a los participantes realizar sus ejercicios con la mayor profesionalidad y entrega posibles, dejando al descubierto el asombro resultante de que tan increíbles actuaciones pueden ser realizadas por gimnastas a tan joven edad (la mayoría de ellos aún rondaba la adolescencia). La normalidad de los entrenadores, que continúan como si no fuera inusual todo lo que sucede sobre la pista, casi es lo más increíble de todo.

Cautivador

Cada salto y pirueta realizados fue un perfecto equilibrio, combinando la máxima fuerza y flexibilidad en columnas de hasta tres gimnastas. El espectáculo que se dio en el Palacio fue, como mínimo, cautivador, dejando a todos aquellos que pudieron disfrutar de algún atisbo de lo sucedido con ganas de ver y descubrir cuanto más puede llegar a ofrecer a sus espectadores esta maravillosa disciplina.

«Mientras los demás descansan nosotras seguimos entrenando», fue una de las declaraciones que Eva García realizó junto a sus compañeras Pilar Rodela y Luz Fernández, del club Acróbatos. En ella se refería a los días de verano en los que las gimnastas se encerraban a prepararse para volver, una vez más y por tercer año consecutivo, a ir al equipo nacional para el Europeo, su meta en estos momentos.