Aarab Said da la sorpresa y gana con gran autoridad la prueba del Cordero Segureño

Aarab Said corta la cinta en la meta de Húescar.

José Utrera Domingo, 1 de junio 2025, 19:04 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

Un auténtico desconocido en el panorama atlético, Aarab Said, venció con enorme facilidad en la XVI edición de la Carrera de Fondo Cordero Segureño, disputada en Huéscar.

Antes de darse la salida, el alcalde de Huéscar, Ramón Martínez, el teniente alcalde, Joaquín Ortiz, y algunas persona más, ya pronosticaron la victoria de Said, que hace apenas un mes que se ha empadronado en la localidad, y hace dos semanas causó sensación en la 25 edición de la carrera popular de la Sagra.

El ganador, que asegura que tiene una marca de 28 minutos en los 10.000 metros, empleó un tiempo de 32:23 en llegar a la línea de meta situada en la Plaza Santa Adela, a donde llegó en solitario, seguido por uno de los favoritos de la carrera: Esteban Milena (AC Tratosierra). La tercera plaza fue para Francisco Javier Fernández (C.P. Agustinos); en cuarta posición llegó Mauricio Lobato( Club Atletismo Atracón Loja), y en quinta posición, también otro de los favoritos, Manuel Santiago(Club Atletismo Maracena), quien reconoció a este medio no encontrase bien. « No sé que me pasa, llevo un mes mal». El otras veces campeón en Huéscar se quedó atrás en el kilómetro tres de carrera, cuando lo habitual es que siempre esté en cabeza.

El ganador de esta edición cambió de ritmo, antes de mitad de carrera y, en el kilómetro cuatro y medio, se puso a liderar la carrera en solitario. Aarab Said no disputa el Gran Premio de Fondo, Universo Lorca, ni siquiera está inscrito en el circuito, solo ha diputado la carrera de Huéscar, no tiene club y es más que posible que ahora algunose interese por este auténtico desconocido en la provincia, que al parecer trabaja en labores agrícolas y al que suele verse entrenar haciendo series en una determinada zona del municipio oscense.

En la categoría femenina no hubo ninguna sorpresa y la ganadora fue Carolina Huertas (AC Tratosierra), parando el cronómetro en 37: 0, llegando muy destacada. La segunda clasificada fue Noelia Reyes con un tiempo de 40:34; en tercer lugar llegó Cielo Vivar (Club Atletismo Maracena), 41:43.

Una vez más la carrera de Huéscar se caracterizó por el enorme calor que hizo a lo largo de todo el recorrido, con más de 30 grados a la hora de la salida. La organización modificó el año pasado el circuito para hacerlo más llevadero, eliminando un tramo junto al Canal de San Clemente. Los servicios médicos solo atendieron a dos corredores. Los tres controles de avituallamiento fueron suficientes para que los participantes se hidrataran convenientemente.