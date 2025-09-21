Casi 600 ciclistas conquistan el «infierno en el paraíso» en la IX Gran Fondo Alpujarra Magna de Lanjarón Exhibición de Iván Loaisa y Natalia Fisher en un espectacular recorrido de 133 kilómetros por la alpujarra granadina

Ideal Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Lanjarón volvió a convertirse este sábado en epicentro del cicloturismo andaluz con la celebración de la esperada Gran Fondo Alpujarra Magna, segunda y última cita puntuable del Circuito de Larga Distancia Ciclismo Carretera Diputación de Granada 2025.

Organizada por el C.D. Trance Cycles con la colaboración del Ayuntamiento de Lanjarón y la Federación Andaluza de Ciclismo, la prueba reunió a casi 600 ciclistas que se enfrentaron a un espectacular recorrido de 133 kilómetros con salida y llegada en la plaza del municipio. El trazado, de alta montaña y gran exigencia, obligó a los participantes a superar un perfil quebrado, con numerosas subidas y descensos técnicos a lo largo de la Alpujarra granadina, en un tiempo máximo de 9 horas.

La cita arrancó a las 08:30 horas con el tradicional corte de cinta a cargo del alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, y la concejal de Deportes, Antonia Romero. Durante el recorrido, neutralizado hasta Órgiva, los ciclistas pudieron disfrutar de avituallamientos muy especiales, con productos típicos como jamón de Trevélez o lomo en la Venta Cañadas, entre otros, que sirvieron de ayuda para afrontar los tramos más duros en enclaves emblemáticos como el ascenso a Trevélez o el paso por Torvizcón.

La jornada contó con la presencia de destacados nombres del ciclismo como Juan Antonio López Cózar «Chupe», Lucas Garzón, Diego Alcalá, Natalia Fischer, Iván Loaisa, Manuel Calvente o Leticia Martín, que no dudaron en sumarse al reto.

Antes del kilómetro 44, Iván Loaisa protagonizó una escapada decisiva a pocos kilómetros de coronar Trevélez y mantuvo un sólido ritmo hasta cruzar la meta en un tiempo de 04:12:41, dando toda una exhibición el reciente subcampeón de España sub-23, demostrando así la gran proyección de este joven natural de Caniles. A este lo siguieron de cerca Eduardo Gómez Díez (04:15:51) y Pedro Antonio Rodríguez Moya (04:17:36).

En féminas, la más rápida en completar el recorrido fue la malagueña Natalia Fischer Egusquiza (04:50:43), varias veces campeona de España en la modalidad de maratón de montaña (XCM). Pese a no ser esta su especialidad, volvió a demostrar su enorme capacidad y destreza sobre la bicicleta en un exigente terreno de carretera. Tras ella llegaron Leticia Martín Cabrera (05:06:49), que repitió la hazaña de la edición anterior, y Delphine Sassi (05:24:15).

Todos los ciclistas que lograron finalizar la prueba recibieron la ya tradicional medalla finisher en forma de paletilla, símbolo de esta cita ya conocida como el «infierno en el paraíso». Además, los participantes que completaron el recorrido más rápido, tanto en la modalidad masculina como femenina, recibieron un obsequio especial de productos típicos de la Alpujarra, compuesto por queso, miel y una paletilla, entregados por la organización junto al alcalde y la concejal de Deportes.

La fiesta deportiva continuó en la meta con el denominado «tercer tiempo». Ya por la noche, el Centro de Participación Activa acogió la gran fiesta final, con regalos, sorteos de material deportivo y una bicicleta entre todos los participantes.

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, destacó «la coordinación entre los casi 200 voluntarios, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y motos enlace para que la prueba haya cumplido todos los objetivos y sin incidentes». Escobedo resaltó que este evento «pone en valor a Lanjarón como punto de referencia en la organización de grandes pruebas deportivas, además de mostrar nuestra tierra y gastronomía a quienes se suman a esta experiencia».

Por su parte, la concejal de Deportes, Antonia Romero, se sumó a los agradecimientos a voluntarios y ciclistas por hacer posible esta jornada. «Estamos muy satisfechos y ya pensamos en la edición de 2026, donde esperamos volver a veros en Lanjarón».

La IX Gran Fondo Alpujarra Magna refuerza así su prestigio como una de las pruebas de ciclismo más exigentes y atractivas del calendario andaluz, uniendo deporte y turismo en un enclave único como la Alpujarra granadina

Temas

Ciclismo

Trevélez

Alpujarra

Lanjarón