Rugby URA Playcar pierde… pero tiene pulso Lucas Melián se marcha para hacer el segundo ensayo cruzado. / PACO ALONSO El debut como locales de los cruzados se hace con una imagen diferente a la de la primera jornada F. L. C. Almería Lunes, 23 septiembre 2019, 02:00

No defraudó la 'vuelta a casa' de URA Playcar, viviéndose en el Juan Rojas un bonito y muy emocionante derbi andaluz que, si bien en el inicio de la segunda mitad careció de ritmo por dos interrupciones bastante largas, especialmente la primera, debidas a sendas lesiones de jugadores cruzados, sí que deparó una primera parte vistosa y de alternativas, con comienzo dominador de Jaén y con reacción de un Unión Rugby Almería Playcar que mereció irse al descanso con una mayor renta. De hecho, no se concedió try en una acción de Graciarena al considerar Lasala doble movimiento antes de que el oval se situara en la misma raya, tras lo que se decretó la pausa intermedia. Partido muy duro, el peor parado de ese 'cuerpo a cuerpo' fue el equipo de Nacho Pastor, con dos primeras líneas titulares 'fuera de combate' al llegar el momento decisivo, que se jugó 'a oscuras' del tiempo restante.

20 URA Playcar Grasso, Nemo, Josedo, Mono, Carpintero, Toti, Luis Vergel, Toti, Lucas Melián, Graciarena, Dani Pizarro, Sebas Urbu, Calatrava, Méndez, Manu Manchón y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Piloto, Persa, Rullo y Cuadrado. 25 Jaén Rugby Expósito, Raya, Mercanti, Espinosa, Vargas, Gasparri, Ariel, Marr, Leonel, Víbora, Arean, Irusta, Marston, Ibáñez y Pulido. También jugaron Pérez, Sánchez, Gómez, Santías y Navarrete. Árbitro Luis Lasala, andaluz. Expulsó temporalmente a Cuadrado (min. 53) por parte de URA Playcar. Tanteo 0-5, min. 6: ensayo de Germán Arean. 7-5, min. 22: ensayo de Sebas Urgu transformado por Graciarena. 14-5, min. 32: ensayo de Lucas Melián transformado por Graciarena. DESCANSO. 14-8, min. 43: patada de castigo transformada por Leonel. 17-8, min. 44: patada de castigo transformada por Graciarena. 17-11, min. 52: patada de castigo transformada por Leonel. 17-18, min. 60: ensayo de Marston transformado por Leonel. 20-18, min. 69: patada de castigo transformada por Graciarena. 20-25, min. 76: ensayo de Pulido transformado por Leonel. Incidencias Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo C de División de Honor B disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante un millar de espectadores. Minuto de silencio en memoria de un exjugador de Costa de Almería. Salida del campo en camilla y evacuación al hospital de Josedo.

A reloj corrido, el ensayo que abocó a la derrota llegó en el minuto 53, y tras él se jugaron dos más en los que no pudo ser la hombrada, mermado el equipo y debido a la solidez visitante. En ese sentido, Jaén tiró de tranquilidad para dar cabeza a su última intentona, yendo 20-18 abajo. Jugó a touche un golpe local, manejó el balón de costa a costa, de derecha a izquierda, y por ahí encontró el agujero, con queja de adelantado, que echaba por tierra un desgaste tremendo de los cruzados. Pudo ser de cualquiera un triunfo de finalmente se marchó a tierras jienenses, pero tras el mal sabor de boca de la primera jornada en el campo del CAU, la derrota es agridulce por la demostración de tener potencial para competirle a un rival de mucha entidad y por haber dejado el primer punto en la clasificación. El bonus defensivo supo a poco nada más acabar el choque pero es un buen 'punto de apoyo' desde el que construir.

Intenciones

El pitido inicial marcó las intenciones de Jaén, crecido tras su remontada ante el CRC de la semana anterior, con un try a su favor llegado muy pronto. El oval llegó a la izquierda, el ala más peligrosa visto lo visto en el partido, y German Arean depositó junto al banderín, muy escorado el intento para Leonel, que no pudo completar la transformación. Con 0-5 y buscando percutir por delantera de modo permanente, tal y como había pronosticado Nacho Pastor, su dominio se tambaleó cuando una recuperación de Sebas Urbu y una patada a seguir de Juan Graciarena sacaron a URA Playcar de la cueva. Era el minuto 12 y por fin se pudo montar un primer ataque, con caída del balón de las manos. Errores hubo en ambos bandos, con un Jaén ya descolocado y viendo que su supuesta superioridad podía no ser tanta. Así, una patada magnífica de Dani Pizarro de derecha a izquierda fue cazada por el 'Hacha' Urgu en la zona de marca.

Los de Nacho Pastor ceden ante Jaén prácticamente en el suspiro final del choque cuando iba por delante en el marcador (20-18)

Graciarena sí completó los 7 puntos en un golpeo nada sencillo y en el minuto 22 se había dado la vuelta al marcador. Eso dio confianza a los unionistas, más dominantes y buscando desarrollar su juego, lo que dio como fruto un cierto desconcierto de Jaén, provocándole errores, y un magistral movimiento para el segundo ensayo protagonizado por Lucas Melián. Juan Graciarena, de medio de melé en esta ocasión, jugó a la mano del '8' cruzado, que rompió la defensa y depositó bajo palos para que su compatriota tuviese una transformación muy sencilla. Se mandaba por 14-5 a los 32 minutos, y hacía tiempo que el rival no se prodigaba en ataque, como siguió siendo hasta el descanso. Justo antes del mismo Graciarena se fugó por la izquierda tras una imponente patada a touche de Emilio Arias. De lado a lado, la rendija fue aprovechada por el '9', que se fue al suelo a escasos 20 centímetros de la línea y que finalmente puso el balón sobre la raya, pero no se concedió y Jaén pateó fuera buscando tregua.

Tras el descanso, el planteamiento fue de mucha lucha, con el XV verde buscando levantar el choque como el de CRC, con patadas a palos, recortando Leonel pero siendo respondido rápidamente por Graciarena para dejar todo como estaba (14-5 y 17-8). Fue en el saque tras la transformación cruzada la jugada desafortunada en la que Josedo quedó tendido en el suelo para luego ir en camilla a la ambulancia y ser evacuado a Torrecárdenas. El parón fue seguido de otro tiro a palos visitante, esa vez errado, con URA Playcar en defensa sufriendo y cometiendo otro golpe que Leonel metió en la 'H'. El 17-11 dejaba aire a los de Pastor, que se vieron mermados otra vez con doble fractura de cúbito y radio de Manolo Carpintero. Graciarena probó desde lejos en un golpe y no estuvo acertado, y al poco tiempo Jaén sí pudo romper por el centro con Marston haciendo ensayo bajo palos. Con todo por decidir, sí entró una patada de Graciarena desde 35 metros para devolver delantera a URA Playcar después del 17-18.

Mala fortuna

El marcador reflejaba un 20-18 en un minuto indeterminado en los banquillos, por las paradas de crono, pero restaban menos de 10 minutos. La mala fortuna de las lesiones siguió con Fede Grasso, que igualmente tuvo que irse del campo aturdido, peleando mucho todo el equipo, en inferioridad numérica por amarilla a Cuadrado. Emilio Arias, entre el sufrimiento, se sacó una patada 'a seguir que no pudo ser seguida' por él mismo por una pantalla no señalizada en los compases finales y con los nervios a flor de piel. Fue entonces cuando la tranquilidad visitante irrumpió para dar ventaja entre la precipitación local, y con ella la derrota en un balón que la grada estimó como avant. Tras el 20-25 no se jugó nada más y sólo resta quedarse con lo positivo para lograr la primera victoria ante un Ingenieros Industriales que llegará líder a Almería y, entre ello, la titularidad del canterano Pablo Calatrava.