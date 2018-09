Induráin y Olano dan brillo a la Ruta Martínez Oliver

La XV Marcha Cicloturista Juan Martínez Oliver 'Las 4 Cimas' se ha celebrado esta mañana con la presencia estelar del cinco veces vencedor del Tour de Francia, Miguel Induráin, y el campeón mundial en ruta, Abraham Olano, que han disparado la expectación por una prueba ciclista que ha reunido a medio millar de ciclistas llegados desde todos los puntos de España e incluso desde el extranjero.

El ciclista navarro se ha mostrado satisfecho de poder estar en esta jornada y destacó que «me gusta ir por puertos de diferentes sitios y estos no los he hecho, sólo los conozco de las imágenes de la vuelta a España. He venido en diferentes ocasiones a rodar a Almería, pero siempre por la costa, tenía ganas». También bromeó señalando que «la invitación que nos ha hecho Juan Martínez Oliver es una trampa, son puertos largos y tienes que estar en forma para poder subirlos». También lanzó una recomendación, ya que «aunque siempre hay gente que viene a hacer tiempos, lo bonito es disfrutar de nuestra afición que es la bicicleta y aprovechar para hacer un poco de turismo».

Por su parte, Abraham Olano, señaló que «tuve la oportunidad de ver también la etapa de la Vuelta a España e intuyo que es un terreno duro. Me gusta el trabajo que está haciendo la organización, poco a poco ha ido creciendo la prueba y es muy bonito tener un evento como este».

Pese a la presencia de ciclistas de gran nivel nacional, el protagonismo ha sido almeriense con triunfo para Carlos Golbano y segunda posición para Dani Estévez.