El emocionante discurso del técnico de Unión Rugby Almería a sus jugadores de categoría sub-10
Martes, 28 mayo 2019

«No estamos acostumbrados a perder y no pasa nada si no ganamos; ayer ya habíamos ganado, esto es un extra, sois muy grandes; en la vida tenemos que aprender que las cosas a veces no nos van a salir bien; en el rugby aceptamos y nos callamos, el capitán ha hablado con el árbitro y el árbitro ha visto lo que ha podido». Esas fuer0n las palabras de Paco Plaza a sus diez jugadores, al término del último partido del equipo sub-10 de la Unión Rubgy Almería, que compitió en un modélico Campeonato de España en el que los almerienses acabaronen quinto lugar entre 36 formaciones.

Por momentos como este, el rugby es el mejor deporte jamás creado. Qué orgullosos estamos de nuestra cantera!! Aprendiendo a ganar, aprendiendo a perder. Y es que el rugby es la vida misma.#respetopic.twitter.com/PfcEYUTbLM — Unión Rugby Almería (@URAlmeria) 26 de mayo de 2019

Y es que, en las horas posteriores a la vuelta desde Valladolid de la expedición de Unión Rugby Almería, procedente de su primer Campeonato de España sub-10, que en el deporte oval es categoría prebenjamín, se está disparando el número de solicitudes de plaza en las escuelas del club de cara a la próxima temporada. Ese es el principal éxito conseguido por los cruzados 'en miniatura', sin saberlo y sin quererlo, incluso por encima de su excelente rendimiento deportivo en el 'Torneo Promoción', o 'Rugby Word Cup', como lo ha llamado la Federación Española, organizadora del evento.

En todo caso es digno de mención que, en el primer día de competición, URA se alzó con cinco triunfos de cinco, debutando frente a Alcorcón con un rotundo marcador de 0-30. Se venció acto seguido a uno de los clásicos, El Salvador B, por 0-10, a lo que continuó victoria sobre Valencia B Tecnidex por 10-15. A esa altura de campeonato ya se tenía claro que se iba a por todas y que la primera comparación con las demás canteras principales del país estaba resultado muy positiva. El cuarto partido se venció 0-20 a Sant Boi, y se cerró con triunfo ante Alcobendas por 0-20. A la cama primeros con 23 puntos, 5 victorias y 3 bonus, casi un pleno en puntuación, sí en ganados.

Ya el domingo, encuadrados en el grupo 'Nueva Zelanda', también de alto nivel como el de la jornada anterior, y además ya entre los mejores, los jugadores de Paco Plaza ganaron a Sant Cugat por 15-5, y pese al cansancio acumulado se doblegó a Liceo por 5-0. La 'final', sin serlo realmente por el sistema, estaba ya servida y en la primera jugada del encuentro ante Marbella se logró un bonito try que después, sin cambios, no se pudo conservar. Se cedió por única vez en este Campeonato de España por 10-5, lo que explica el orgullo y el honor heridos en los niños en el momento de la derrota. Ahí fue cuando se produjo el principal papel de Plaza como educador más que como entrenador. «El primer día nos clasificamos directamente a la Copa de Oro y el segundo día fue más duro, pero no podemos pedir más a estos niños».