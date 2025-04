Sorpresa en Jerez: Fabio Quartararo le quita la pole a Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Sábado, 26 de abril 2025, 12:43 Comenta Compartir

La jornada del sábado arrancó accidentada en el circuito de Jerez, con varias caídas en el entrenamiento libre, entre ellas dos de Álex Rins, una de Pedro Acosta y otra de Pecco Bagnaia, que le obligó al italiano a disputar la calificación con una sola moto en el box. Ese FP2 fue un aviso a navegantes de que, pese a las buenas condiciones meteorológicas, la pista estaba delicada. Aunque a la hora de la verdad, ni en la Q1 ni en la Q2 hubo caídas que destacar.

Los quince minutos de la primera sesión cronometrada estuvieron dominados de inicio a fin por Maverick Viñales, que en la jornada del viernes tuvo problemas técnicos en su KTM y no pudo completar el ataque al crono final, por lo que se vio condenado a pasar por la Q1. Aunque el piloto de Roses dejó claro desde el primer momento que su puesto en la parrilla debería estar más delante. Junto al catalán, se clasificó para la Q2 Marco Bezzecchi, que puso a la única Aprilia en la sesión definitiva, dejando las últimas cinco filas de la parrilla a: Brad Binder, Jack Miller, Ai Ogura, Luca Marini, Raúl Fernández, Enea Bastianini, Aleix Espargaró, Augusto Fernández, Somkiat Chantra, Lorenzo Savadori y un Álex Rins, que tras su doble caída del entrenamiento libre tuvo que pasar por el centro médico, se perdió más de la mitad de la Q1 y apenas pudo dar una vuelta con su Yamaha, pero partirá último en parrilla.

Quartararo da la campanada

La lucha por la pole de MotoGP arrancó con polémica, porque tanto Marc Márquez, como su hermano Álex, salieron demasiado pronto de boxes y dio la sensación de que por milésimas salieron del pit lane con el semáforo todavía en rojo. En una acción que se revisará a fondo y que podría suponer una sanción para los dos primeros de la general.

Y es que los hermanos de Cervera salieron con muchas ganas y ya en el primer intento de vuelta rápido Marc Márquez rebajó en tres décimas el récord absoluto del circuito de Jerez. Parecía que el tiempo le podría servir para conseguir la pole, pero no contaba con la actuación estelar de un Fabio Quartararo que se creció en sus últimos giros. Ya con el segundo juego de neumáticos, el francés se situó segundo y en la misma décima que Márquez. Y todavía tenía un intento más que logró rebajar por centésimas el tiempo del español y parar el crono en 1'35.610. La vuelta más rápida dada nunca en el circuito de Jerez sobre una MotoGP.

Márquez todavía tenía la posibilidad de dar otra vuelta más, pero se relajó en la última parte del trazado y le dieron bandera por un par de segundos. Un movimiento, que según explicaba el de Cervera después, había previsto: «Tenía ya una vuelta muy buena y he decidido no empujar más. Había habido muchas caídas durante la mañana y he minimizado riesgos, teniendo en cuenta que el objetivo era estar en primera fila». Una segunda posición para Márquez, que significaba su peor resultado en parrilla en este 2025, ya que en los cuatro grandes premios anteriores había estado en la pole.

Fabio Quartararo regresaba a una pole 1.134 días después, concretamente desde el GP de Indonesia de 2022 que no lograba una, y demostraba que la Yamaha está recuperando su lugar natural en MotoGP, como recordaba su piloto referencia, que renovó el año pasado por dos temporadas: «Poco a poco estamos volviendo, ya tenemos la vuelta rápida, pero nos falta un poco de ritmo. Hoy sí se puede pelear por el podio en el sprint, porque es una carrera corta y no cae mucho el neumático, la carrera del domingo será otra película», apuntaba el campeón del mundo de 2021.

Completó la primera fila Pecco Bagnaia, que en su último intento mejoró el tiempo de Álex Márquez, que saldrá cuarto y por primera vez no estará en esa línea de honor. Desde esa segunda fila también partirá Franco Morbidelli junto con Maverick Viñales, sexto. La tercera la abrirá las últimas Ducati de Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio, junto con la Honda de Joan Mir. Y en la cuarta la otra Honda de Johann Zarco, la Aprilia de Marco Bezzecchi y la KTM de un Pedro Acosta que no logró cuadrar una vuelta buena en la Q2 y que partirá en parrilla duodécimo.