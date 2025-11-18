Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Test de pretemporada

Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026

Las delicadas condiciones del asfalto comprimieron el test de pretemporada en Valencia, donde volvieron a dominar las Aprilia

Jesús Gutiérrez

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

La lluvia caída el día anterior y el frío de la mañana tiró a la basura las tres primeras horas de entrenamientos de cara al ... Mundial de MotoGP 2026, donde solo un par de valientes como Jack Miller y Maverick Viñales, se atrevieron a salir a pista, pero sin completar ni siquiera un giro. De hecho, buena parte de la sesión matutina estuvo suspendida con bandera roja mientras se intentaba secar la parte más húmeda del asfalto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  2. 2 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  3. 3

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  6. 6 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  7. 7 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  8. 8 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  9. 9 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  10. 10 Convocan un casting en Granada para una película histórica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026

Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026