Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diogo Moreira llega a Portugal como líder del Mundial de Moto2. Efe
GP Portugal

Moto2 es la clase reina en Portugal

Con el campeonato y el subcampeonato de MotoGP resuelto en favor de los Márquez, el apretado duelo entre Diogo Moreira y Manu González acapara los focos en la penúltima cita de Portimao

Jesús Gutiérrez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Solo queda coronar un campeón en este 2025. Después de que Marc Márquez en MotoGP y José Antonio Rueda en Moto3 cerrasen sus títulos por ... la vía rápida, el de la categoría intermedia sigue abierto, con una igualadísima batalla a dos, pero con hasta cinco pilotos con posibilidades matemáticas todavía. El líder de Moto2 tendrá su primer 'match ball' este fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, y por primera vez desde el mes de abril al frente de la clasificación no está un español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moto2 es la clase reina en Portugal

Moto2 es la clase reina en Portugal