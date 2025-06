Marc Márquez llega a su reino de Aragón

Jesús Gutiérrez Jueves, 5 de junio 2025, 19:21 Comenta Compartir

Marc Márquez llega como favorito indiscutible al Gran Premio de Aragón en un circuito donde acumula siete victorias en la clase reina. La más especial de todas, la que logró aquí el año pasado, cuando rompió con una sequía de 1.043 días sin ganar en MotoGP. Aquel fin de semana inolvidable de 2024, donde arrasó y desató la locura en Alcañiz, no solo reactivó su contador de triunfos tras casi tres años parado, también marcó un simbólico punto final a una etapa de sufrimiento y cicatrices, y abrió el camino para volver a reinar.

El Márquez que llega esta temporada al circuito de Motorland Aragón, vestido de rojo Ducati, lidera el campeonato con solvencia y ha sido el dominador de este inicio de curso en MotoGP, con permiso de su hermano Álex, a quien aventaja en 24 puntos. Mucho más lejos está su actual compañero de escuadra, Pecco Bagnaia, a 72 del español y sumido en una profunda crisis. Será difícil, muy difícil, que sus rivales puedan recortarle diferencias en una pista que le viene como anillo al dedo, con poco agarre en el asfalto y donde se gira en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Es decir, un circuito con mayoría de curvas a izquierdas, sus favoritas, y donde el de Cervera siempre ha marcado la diferencia.

«Llegamos a un gran premio marcado en verde. Está claro. Cuando llego a un circuito malo lo digo y cuando llego a uno favorable también. La intención es luchar por la victoria, pero luego hay que hacerlo, hay que encontrarse bien ver dónde están los rivales», comentó el ilerdense en la rueda de prensa oficial. Márquez ya sabe lo que es llegar este año como favorito absoluto y pinchar, fue en Austin, otro de los feudos sagrados del '93', y el domingo acabó por los suelos. Eso le hace estar más alerta que nunca, «mucho más porque este año he cometido pocos errores, pero todos en domingo y eso es lo que tengo que cambiar».

Al acecho

En el paddock de Aragón todos señalan a Marc Márquez como el rival a batir, empezando por quién mejor le conoce, su hermano Álex, su principal rival en la lucha por el campeonato. «A priori, Marc tendría que salir de aquí con más ventaja, pero son carreras. También tendría que haber salido de Austin con más puntos y falló», comentó. Aragón también ha sido una pista amiga para el pequeño de la saga, donde ha subido al podio en las tres categorías y ya estuvo a punto de ganar en su primer año en MotoGP.

Mientras que los Márquez viven un año de ensueño, 2025 está siendo frustrante para Bagnaia. El piloto italiano no acaba de encontrarse cómodo con su actual Ducati y las últimas carreras han sido un infierno para él. En los dos últimos grandes premios solo ha sido capaz de sumar cuatro puntos, entre caídas y falta de sensaciones. El turinés, siempre analítico, tira del comodín de la paciencia en Motorland: «Tenemos que sacar lo positivo de todo y trabajar porque los resultados llegarán antes o después. Sabemos que este año hay que razonar fuera de los esquemas habituales porque la moto no se comporta como esperábamos, como se comportaba habitualmente, así que hace falta trabajar en otra dirección».

Fuera de la órbita de Ducati, la moto que actualmente marca la pauta en MotoGP, el resto de fabricantes asoman la cabeza. Hacía mucho tiempo que la máquina italiana no se quedaba dos carreras sin ganar. En Le Mans ganó la Honda con Johann Zarco, y en Silverstone la Aprilia de Marco Bezzecchi se encontró con una victoria que parecía destinada a la Yamaha de Fabio Quartararo.

La democracia parece volver a la clase reina de MotoGP, aunque ahora hay una marca que se ha quedado ligeramente descolgada, KTM, lo que no hace muy feliz a otro de esos pilotos especiales, como es Pedro Acosta, que ya da muestras de que se le acaba la paciencia: «Tengo contrato hasta 2027, pero la paciencia se me acabó en febrero. Si por A o por B las cosas no se pueden dar, no es que no quiera, es que no se pueden dar. Entonces, muchas veces hay que aceptar la situación y tirar 'palante' con lo que tienes, aunque estés limitado». La situación del murciano contrasta con la de Maverick Viñales, que en las últimas carreras se ha asentado como el piloto más rápido de KTM.

Moto2 ahora es la categoría más apretada, con solo tres puntos de diferencia entre el líder Manu González y Arón Canet, en un mano a mano que promete cada fin de semana. Mientras que en Moto3, hay un dominador aún más claro que Márquez, en la figura de José Antonio Rueda. El sevillano ha ganado cinco de las siete pruebas de la temporada, aventaja en 54 puntos al segundo clasificado, Ángel Piqueras, y llega al circuito donde estrenó su casillero de victorias mundialistas.