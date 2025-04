El mensaje de Marc Márquez a Jorge Martín: «Que no tome ninguna decisión en caliente»

Jesús Gutiérrez Madrid Martes, 22 de abril 2025, 23:53 Comenta Compartir

Semana de pasión para el motociclismo patrio, que celebra este fin de semana su cita grande con el Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Y para calentar motores, el actual líder de MotoGP, Marc Márquez, compareció este martes en Madrid, en una rueda de prensa organizada por su patrocinador personal, Estrella Galicia 0,0, que también lo es del equipo de fábrica de Ducati y, por segundo año consecutivo, 'title sponsor' de la cita andaluza.

Históricamente, la Catedral moderna del motociclismo no ha sido un terreno fértil para Marc, que 'solo' ha ganado en tres ocasiones, la última en 2019. Aunque si la cita jerezana esta grabada a fuego en el cuerpo del ocho veces campeón del mundo es porque en ese trazado sufrió la caída en 2020 que desencadenaría un carrusel de lesiones y operaciones que se extendió durante cuatro años. «Para mí el círculo está cerrado y con el lacito puesto», comentaba el leridano acerca de si una victoria el domingo significaría poner punto y final a toda una etapa.

Sí se acordaba en cambio de la carrera de 2024, en la que por primera vez luchó por la victoria frente a Pecco Bagnaia, cuando pilotaba la Ducati privada del equipo Gresini. «Aquel resultado lo celebré más que nunca porque era un punto de inflexión. Era mi primer podio en una carrera de domingo con Ducati, que supe que tenía que aprovechar. Espero que este fin de semana pueda celebrar, mínimo un podio». Márquez se marcaba como objetivo repetir ese podio de 2024 en la que es la gran fiesta del motociclismo español. Y precisamente avisaba de lo que eso puede distraer durante el fin de semana. «En Jerez una de las claves es evadirte de la expectación, pero forma parte del trabajo, del momento de forma en el que estamos y del público que no para de animar a los pilotos españoles».

«No soy mejor que el Marc de 2019»

El inicio arrollador de Marc Márquez en 2025, con pleno de poles y victorias al sprint los sábados y tres de cuatro triunfos en carreras de domingo no hace más que rememorar los mejores años del piloto de Cervera. «2019 fue mi mejor temporada. No soy mejor que el Marc de ese año, pero sí más tranquilo», explicaba el piloto español. «Ahora tengo otra mentalidad, otra experiencia, otra situación y eso me hace ver las cosas de otra manera. En 2019 solo valía ganar y por eso había la presión que había. Este año yo personalmente no tengo esa presión, por todo lo que he pasado. Lo más importante es que no me siento en deuda conmigo mismo».

Donde se ha instalado el estado de euforia es en la afición española se ha instalado el estado de euforia y no es para menos. Lo que se ha visto en 2025 es un piloto muy superior al resto, aunque eso es precisamente de lo que quiere huir el de Cervera. «¿Superioridad? Es una palabra que intento evitar, porque te hace bajar la guardia y no estar quizá con la misma intensidad, y eso conlleva cometer errores que no se tienen que cometer, como pasó en Austin». Esa caída en el circuito de Texas cuando lideraba la carrera ha sido el único que ha cometido el piloto español en lo que llevamos de temporada.

Durante la extensa rueda de prensa del piloto leridano, también habló del estado de forma de su hermano Álex, por el que siente devoción. «A mí me encanta que me preguntéis por Álex. Es un pilotazo y cuando tiene todo en su sitio ha demostrado que puede ganar. Para mí, va a ser uno de los rivales para el título. ¿Por qué no puede ser campeón?». De su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, y esa rivalidad sana dentro del box. «No afronto la rivalidad con un compañero ahora igual que cuando tenía 20 años. Con 32 años he entendido que hay rivalidad en pista, pero fuera no hace falta crear la guerra».

Por último, también quiso tener unas palabras de apoyo para Jorge Martín. El vigente campeón de MotoGP sufrió un brutal accidente en el Gran Premio de Catar que le provocó once fracturas costales y un neumotórax. Aunque el madrileño recibió el alta hospitalaria el pasado domingo, tendrá que permanecer en Doha hasta que su condición médica se estabilice y después le esperará una larga recuperación por delante: «Simplemente darle ánimo. Cuando tuve mi lesión, siempre decía que no se lo deseo a nadie y menos al campeón del mundo. Por eso le doy ánimos. Puedo intuir lo que le está pasando por la cabeza, pero mi consejo es que ni lesionado ni en caliente tome ninguna decisión».