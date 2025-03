Jorge Martín impacta en Losail

BORJA GONZÁLEZ LOSAIL Sábado, 3 de abril 2021, 20:28 Comenta Compartir

La pretemporada del Mundial de motociclismo de 2021 fue anormal. En un curso tradicional los pilotos suelen acumular antes de arrancar la campaña hasta cuatro entrenamientos: dos días en Valencia nada más finalizar 2020, otros tres en Jerez a finales de noviembre, tres más en Malasia entre finales de enero y principios de febrero (con los debutantes con la posibilidad de hacer tres jornadas más en el trazado de Sepang) y tres finales en Catar. Esta vez solo tuvieron cuatro días en Losail, cinco en el caso de los novatos de la categoría, una complicación para los que tienen que adaptarse, los que cambian de moto, este año Pol Espargaró y Danilo Petrucci, y los que suben desde Moto2, Enea Bastianini, Luca Marini y Jorge Martín, los tres con Ducati.

Pues con solo ese bagaje Martín, campeón del mundo de Moto3 en 2018, impactó en su segundo gran premio, en una jornada de condiciones complejas, con muchísimo viento. Es cierto que Losail, a una vuelta, es territorio Ducati, como constató una semana antes Pecco Bagnaia con una vuelta sideral que estableció un nuevo récord del trazado del desierto. Pero es que el español también superó a sus compañeros de marca con una vuelta en solitario, sin una referencia delante. Terminó por delante de Johann Zarco, segundo en el Mundial, y de los dos oficiales, Jack Miller, cuarto y Bagnaia, sexto. En la primera línea se metió el ganador de la primera prueba del año, Maverick Viñales, dejando de nuevo muy buenas sensaciones.

«Es muy bestia, la mejora que estoy haciendo cada día es increíble. No puedo decir nada, lo dicen los tiempos. Solo me centro en mejorar, no pienso en las posiciones. Ayer intenté meterme en la Q2 y lo conseguí, pero no esperaba lograr la 'pole'», comentaba un eufórico Martín, que el domingo pasado dejó una de las imágenes del día, con una salida espectacular que le llevó desde el decimocuarto puesto de la parrilla hasta el cuarto en la primera curva. «Estar delante te permite gestionar mejor los neumáticos. De ritmo me faltan tres o cuatro decimas, para ganar, pero no es mi objetivo, así que a ver hasta dónde me pueden llevar. Si hago un top seis ya sería bueno», agregó.

En cualquier caso, y debido a la esperada presencia del viento de nuevo en la última jornada del Gran Premio de Doha, equipos y pilotos saldrán con más dudas aunque lleguen con la información de siete días antes. Aunque de todos ha sido Viñales el que más consistencia ha mostrado en estas jornadas, otra vez con esa duda de entender cómo se degradarán los neumáticos con el paso de las vueltas y cuál es el mejor lugar en el que posicionarse para mantenerlos en las mejores condiciones posibles de cara a los giros finales.

El compañero del líder, Fabio Quartararo, saldrá quinto, con Aleix Espargaró liderando una tercera línea en la que estarán las dos Suzuki, la de Alex Rins y la del campeón Joan Mir, que de nuevo tuvo que llegar a la Q2 desde la Q1, y que esta vez saldrá desde una posición más adelantada (un puesto que supone mejorar una línea, de la cuatro a la tres) para buscar el primer podio de Suzuki en Losail, algo que rozó hasta la última curva de la primera carrera de 2021.

Lowes y Masiá mandan en Moto2 y Moto3

En las otras dos categorías se impusieron los respectivos líderes, o los dos ganadores del pasado domingo. Sam Lowes aprovechó una buena referencia para firmar su segunda 'pole' del año, lo que le permitirá comandar una primera línea de la parrilla de salida en la que estarán Remy Gardner, segundo del Mundial, y Marco Bezzecchi. Raúl Fernández, el más rápido el viernes, pagó el cambio de condiciones, lo que le impidió acercarse a su registro del primer día (medio segundo mejor que el que dio la 'pole' a Lowes) aunque pudo lograr un buen cuarto puesto. Arón Canet saldrá noveno, Augusto Fernández décimo y el campeón de Moto3, Albert Arenas, duodécimo.

En esta última cilindrada, en la menor, se impuso Jaume Masiá, primero de la general y que sumó así su tercera 'pole' mundialista en una jornada brillante para los españoles. Sergio García marcó el segundo mejor crono, aunque una sanción por haber rodado demasiado lento en la segunda sesión del viernes le llevará el domingo hasta el 'pit lane' (junto a Pedro Acosta, segundo en la primera carrera del año, y otros pilotos destacados como Romano Fenati y Dennis Foggia, hasta un total de siete penalizados), por lo que su puesto lo heredó el tercero más rápido, Jeremy Alcoba. La primera línea la cerrará el hispano-argentino Gabri Rodrigo.