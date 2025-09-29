Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marc Márquez celebró el título con el lema 'Más que un número' Ep

¿Por qué el último título de Marc Márquez es 'Más que un número'?

El infierno por el que pasó el piloto español hace que su último campeonato tenga un valor especial, pero el mensaje que dejó en su celebración también es reflejo del relato que marcan los nuevos dueños de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:28

Marc Márquez sumó el pasado domingo su noveno campeonato mundial y el séptimo en la clase reina de MotoGP. Tras completar la vuelta de honor ... en el circuito de Motegi, una enorme pantalla proyectó un emotivo vídeo que acababa con una frase: 'More than a number' ('Más que un número'). Ese lema fue el 'leitmotiv' de toda la celebración, por el significado que tenía el retorno a la cima de alguien a quien las lesiones habían estado a punto de retirarle. «Estoy en paz conmigo mismo», en boca de Marc Márquez es quizás la frase que mejor resumía lo que significaba este nuevo éxito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  3. 3 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  4. 4 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  5. 5 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  6. 6 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  7. 7 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  8. 8

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  9. 9

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  10. 10

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Por qué el último título de Marc Márquez es 'Más que un número'?

¿Por qué el último título de Marc Márquez es &#039;Más que un número&#039;?