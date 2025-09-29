¿Por qué el último título de Marc Márquez es 'Más que un número'?

Marc Márquez sumó el pasado domingo su noveno campeonato mundial y el séptimo en la clase reina de MotoGP. Tras completar la vuelta de honor ... en el circuito de Motegi, una enorme pantalla proyectó un emotivo vídeo que acababa con una frase: 'More than a number' ('Más que un número'). Ese lema fue el 'leitmotiv' de toda la celebración, por el significado que tenía el retorno a la cima de alguien a quien las lesiones habían estado a punto de retirarle. «Estoy en paz conmigo mismo», en boca de Marc Márquez es quizás la frase que mejor resumía lo que significaba este nuevo éxito.

Está claro que este entorchado no es uno más. Nadie en la historia del motociclismo había reconquistado un título después de cinco años de sequía. Desde su anterior coronación, en Tailandia 2019, hasta el pasado Gran Premio de Japón habían transcurrido 2.184 días. Y entre medias, cuatro operaciones en el brazo derecho y un sinfín de caídas y frustraciones. «Entré en un bucle en el que mucha gente me ha ayudado a salir, pero al final era un Marc contra Marc. Este mundial ha sido el mayor reto de mi vida», confirmaba el que probablemente acaba siendo el piloto más grande de todos los tiempos, si no lo es ya.

En el mundo del deporte los números son el baremo para establecer una clasificación lo más objetiva posible. Asumiendo la dificultad que supone comparar épocas, con la propia evolución de cada una de las disciplinas. Y en el caso del motociclismo la transformación es exagerada. Durante muchos años llegaron a convivir hasta cinco cilindradas diferentes (50 cc, 125 cc, 250 cc, 350 cc y 500 cc) y era habitual que los pilotos compitieran en varias de ellas y duplicaran títulos por años (el plusmarquista Giacomo Agostini lo hizo hasta en cinco temporadas). No fue hasta los años noventa cuando se acabó conformando un campeonato del mundo de tres cilindradas y ya en el siglo XXI, que acabó por establecerse las categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP.

Ampliar El piloto español ya suma siete títulos en MotoGP. Reuters

En el motociclismo todas ellas han tenido el mismo rango de campeonato del mundo. De hecho, aunque había un salto entre unas y otras, era más o menos normal encontrar especialistas que hicieran toda su carrera sin cambiar de cilindrada. El ejemplo más claro es el de Ángel Nieto, que compitió y ganó en las pequeñas 50 y 125 cc. Es verdad que siempre se consideró la cilindrada de 500 cc como la clase reina y esta condición se ha ido haciendo mucho más evidente en temporadas recientes, donde Moto3 y Moto2 actúan únicamente de escalera para alcanzar la cima de MotoGP.

¿El s´etimo o el noveno?

Marc Márquez ganó su primer Mundial en 125 cc en 2010, el de Moto2 en 2012 y desde 2013 empezó a sumar para su palmarés los de MotoGP, logrando el séptimo el pasado domingo en Japón. A todas luces el de Cervera es nueve veces campeón del mundo, siete de ellas en la clase reina, los mismos números por cierto que Valentino Rossi. Y en sus celebraciones siempre había hecho un guiño al número total de títulos, no solo a los de la clase reina. El octavo de Tailandia, por ejemplo, lo hizo con una inmensa bola 8 de billar.

Que en este 2025 no haya hecho ninguna referencia al noveno entorchado (ni al séptimo) tiene que ver con la nueva directriz que están marcando desde el propio campeonato. Priorizar los éxitos de la clase reina y separar en las estadísticas los de las clases inferiores. En todas las comunicaciones oficiales y en redes sociales, se recalcó el séptimo título de MotoGP de Marc Márquez, así como sus números absolutos de victorias, podios y poles solo en esta categoría.

Los nuevos dueños de MotoGP, los americanos de Liberty Media, poseedores también de la Fórmula 1, pretenden copiar el exitoso esquema comercial del otro Mundial, donde la Fórmula 2 y la Fórmula 3 son meros comparsas de la reina de las cuatro ruedas. Y esto pasa por simplificar las estadísticas para que se entiendan, focalizando toda su atención en MotoGP para engrandecer a sus estrellas.

Hace un par de semanas en el circuito de Misano se presentó el 'MotoGP Hall Of Fame' un nuevo salón de la fama dedicado exclusivamente a los pilotos más exitosos de una clase reina, que desde ahora pasa a denominarse MotoGP para todas las épocas, desapareciendo cualquier alusión a los 500 cc. Es decir, Giacomo Agostini es oficialmente ocho veces campeón de MotoGP y Mike Doohan cinco, aunque entonces ni siquiera existiera la categoría de MotoGP.

Este nuevo relato impuesto choca con la tradición y la historia del propio deporte; y es un auténtico sacrilegio para los puristas del motociclismo. En la rueda de prensa del pasado jueves al propio Marc Márquez le preguntaron por este tema y lo esquivó de manera sutil: «Son cosas que no dependen de mí. Lo importante es seguir sumando títulos. La historia del motociclismo no se va a cambiar nunca. Habrá gente que lo contará de una manera y gente que de otra. Para mí lo importante es seguir sumando». El hecho de que tres días después el piloto de Cervera utilizase esa leyenda de 'Más que un número' algunos lo entendieron como una claudicación propia por no hacer referencia al noveno; y otros como un acto de rebeldía para no pasear el séptimo. Lo importante, como dijo Márquez, es seguir sumando.